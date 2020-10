Promuovere il marchio aziendale: come sfruttare le chiavette USB personalizzate

Tutte le aziende, a prescindere dal settore in cui operano e dalla clientela alla quale si rivolgono, hanno necessità di promuovere il proprio marchio, attuando strategie di vario tipo attraverso canali diversificati in grado di raggiungere una platea più ampia possibile. Una tecnica che può sembrare ‘tradizionale’ ma ancora ampiamente utilizzata è quella del visual marketing per mezzo dell’oggettistica aziendale; vediamo di seguito di cosa si tratta, quali sono le strategie più efficaci e come possono essere implementate.

Cos’è il visual marketing

Il visual marketing è una disciplina, sviluppatasi negli anni Sessanta, che studia il rapporto tra un oggetto ed il contesto in cui quest’ultimo viene inserito. L’assunto di base è che un oggetto fisico, collocato in un determinato ambiente, è in grado di veicolare un messaggio ben preciso. Tale ‘potenzialità’ viene sfruttata in maniera sistematica dalle strategie di visual marketing, per la realizzazione di oggetti ‘rappresentativi’, in grado di comunicare il messaggio legato ad un’azienda in particolare.

Come promuovere il marchio tramite il visual marketing

Nell’era del digitale, molte aziende affidano le attività promozionali a canali digitali, come ad esempio il web o i social; ciò nonostante, molti non rinunciano a sfruttare un canale più tradizionale quale è l’oggettistica brandizzata. In tal senso, il visual marketing rappresenta un’evoluzione rispetto alle strategie che venivano approntate in passato: grazie all’integrazione tra conoscenze diverse (pubblicità, promozione e grafica) l’oggetto viene concepito e realizzato non soltanto per comunicare le informazioni essenziali che riguardano l’azienda (il nome, il logo, indirizzi e contatti) ma anche per trasmetterne i valori, la mission e il core business. Naturalmente, un risultato di questo genere non può essere raggiunto se non affidando l’elaborazione del prodotto (e la sua realizzazione) a professionisti specializzati del settore, in grado di recepire e comprendere le richieste del committente e di trasformarle in un articolo (o una linea di prodotti) in grado di soddisfare le esigenze del cliente.

Quali oggetti utilizzare per promuovere il proprio marchio

Esiste una vasta gamma di articoli di vario genere che si presta ad una strategia di visual marketing; in genere, si prediligono oggetti durevoli, e che offrano superfici abbastanza grandi e regolari da consentire un’applicazione chiara del marchio o del logo che si vuole utilizzare per la personalizzazione. Le opzioni più tradizionali includono rubriche, agende, penne, portachiavi e calendari; in alternativa, una linea di prodotti brandizzati più ampia può includere anche borse e abbigliamento tecnico. Ciò che davvero conta, per far sì che la funzione estetica e promozionale venga abbinata a quella pratica, è individuare articoli o oggetti largamente fruibili e, data ormai l’ampia diffusione di supporti digitali, anche le chiavette USB personalizzate possono essere utilizzate per implementare strategie promozionali di visual marketing.

Come già accennato, è necessario commissionare questo tipo di servizio ad aziende specializzate nel settore dell’oggettistica come la Duelle Promotions, in grado di garantire un processo di elaborazione e realizzazione del prodotto altamente professionale, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi della strategia promozionale. Per quanto riguarda le pennette USB, articoli di questo tipo, pur offrendo possibilità di personalizzazione molto limitate per via delle dimensioni ridotte, rappresentano un’ottima opzione, in quanto possono essere utilizzate in maniera quotidiana in molti contesti diversi. Per quanto riguarda le soluzioni stilistiche, è possibile intervenire tanto sulle superfici esterni quando sul design, scegliendo tra le varie opzioni offerte da questo genere di dispositivo. Anche per questo motivo, le soluzioni per la brandizzazione di una chiavetta USB vanno elaborate con grande cura, progettate in maniera professionale, così da realizzare “un articolo rappresentativo dell’azienda… un prodotto che richiami fin dal primo sguardo i valori essenziali espressi dal cliente”, come spiegano gli esperti della stessa Duelle Promotions. (nota stampa)