“Raccolta differenziata, stessa azienda: Foggia 22,23%, a Bari circa il doppio”

Foggia, 27 ottobre 2020. In questi ultimi giorni la situazione operativa di un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Foggia, da parte della cittadinanza e dei media, ha avuto un’impennata di attenzione e rilievi anche grazie ad un video che ha registrato delle operazioni di raccolta evidenziando che, nello stesso autocompattatore, sono stati scaricati contenitori utili alla raccolta differenziata di materiale separato da chi conferisce. Nel frattempo la maggioranza al Comune di Foggia, impegnata nelle verifica politica, sostituisce i componenti nel CdA dell’azienda senza che nessuna indicazione o riflessione sia stata effettuata o comunicata rispetto alle differenze sostanziali nell’erogazione del servizio, ad esempio di raccolta differenziata, con enormi disuguaglianze percentuali tra Foggia e Bari.

“Al di là delle azioni avviate, da quanto comunicato dal presidente dell’azienda incaricata del servizio per quanto avvenuto, risulta un dato inconfutabile: la differenza sostanziale ed abissale nelle percentuali di R.D. come si rileva dall’apposito sito, tra Foggia (R.D. 22,23%) e Bari (R.D. 42,92%) per l’anno in corso, – sottolineano dal Circolo Tavoliere Monti Dauni di Foggia del M24A-ET – pur in presenza di una minore produzione di rifiuti (-12%) procapite mensile in media da parte dei cittadini foggiani (pari a 40,90 Kg) rispetto ai cittadini baresi (pari a 46,45 Kg) per i quali, invece, la percentuale di R.D. come scritto sopra è circa il doppio di quella registrata a Foggia!”

L’andamento negativo della Raccolta Differenziata (R.D.) risulta essere, purtroppo, l’ennesimo indicatore che contribuisce a certificare la collocazione in coda, per tutte le graduatorie della qualità della vita, della Città di Foggia. Altra questione attinente ed altrettanto negativa riguarda la situazione di degrado ambientale nella quale versano molte zone urbane foggiane, centrali e periferiche, che va dall’abbandono di rifiuti alle precarie condizioni igienico-sanitarie, dal bivacco improvvisato al mancato rispetto delle norme che regolano ad esempio proprio le modalità e le tempistiche per il conferimento dei rifiuti.

“Oltre a sollecitare una risposta formale da dare alla cittadinanza, da parte della Giunta comunale e del presidente dell’azienda che gestisce il servizio, sulle possibili cause e delle proposte per eliminare il divario da noi rappresentato sulla R.D. che per Foggia, diversamente da Bari, è in calo rispetto ai dati 2019, risulta altresì necessario sapere le azioni che si vogliono porre in essere, per esempio, per contrastare l’abbandono dei rifiuti in periferia – chitosano dal Movimento 24 Agosto foggiano – ciò per contribuire a far migliorare il servizio erogato e la qualità dell’ambiente e del contesto urbano, quindi, la vivibilità; ridurre il costo della TARI ai cittadini foggiani che peraltro producono in media meno rifiuti rispetto a quelli baresi; quali misure prese per un maggior e più efficace contrasto a singoli o plurimi comportamenti scorretti e deleteri per tutta la cittadinanza.”