Verdi Manfredonia “Culto dei defunti anche prima e dopo 1- 2 novembre”

Manfredonia, 27/10/2020 – “Una scelta molto pericolosa. Non vogliamo pensare male dei nostri concittadini ma i dati non ci aiutano. Siamo nel pieno di una crescita esponenziale dei casi di positività. Quanti indosseranno le mascherine e terranno il distanziamento? Le cappelle sono assimilabili a luoghi chiusi e riteniamo necessario un contingentamento del numero di visitatori e un controllo degli ingressi. Ci auguriamo che i burocrati che ci amministrano adottino atti ispirati al principio di prudenza. Il culto dei defunti si può fare anche nei giorni precedenti e successivi al 1 e 2 novembre. Se le autorità civili non interverranno chiediamo al nostro vescovo di invitare i fedeli a non andare a trovare i defunti in questi giorni di affollamento”.

Alfredo De Luca, Verdi Manfredonia.