Vieste, Nobiletti “31 casi positivi, la situazione è critica” (video)

Vieste, 27 ottobre 2020. Il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti fa il punto della situazione sui casi positivi Covid nella propria città. I dati, corrispondenti alla giornata di ieri e non ancora aggiornati, segnalano 31 positivi. Circa metà dei contagiati fa parte del focolaio scatenato nella RSA Fondazione Filippo Turati dove si attendono ancora i risultati di una sessantina di tamponi effettuati ai dipendenti e ai pazienti.

“La situazione è abbastanza critica – ha riferito il sindaco – I dati ci vengono trasmessi con troppo ritardo. Con oggi dovremmo avere sicuramente qualche caso in più”. Nobiletti ha inoltre comunicato l’ordinanza emanata oggi per quanto riguarda la chiusura del cimitero comunale, dal 31 ottobre al 2 novembre, per frenare l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella

