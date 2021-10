ASE, avviso di rettifica calendario prove preselettive e pratiche

Manfredonia (Foggia), 27/10/2021 – “Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 12 addetti di livello professionale “J” e di n. 5 addetti di livello professionale “1/B” area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del CCNL di settore “Utilitalia” da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo determinato full-time o part- time, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato.





Con il presente avviso si comunica la rettifica delle date di svolgimento delle prove preselettive e pratiche, che si terranno secondo il seguente calendario:



 Prove preselettive: 08 e 09 Novembre 2021

 Prove pratiche: 10-11-12-15 Novembre e dal 06 al 10 Dicembre 2021





Lo svolgimento delle prove orali avverrà, come indicato nell’avviso di selezione, a partire dal giorno 13/12/2021.



Ogni ulteriore avviso o convocazione, compresi gli elenchi dei candidati ammessi, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle prove, verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito internet di ASE Manfredonia https://www.asemanfredonia.it, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, almeno 72h prima della data suddetta. Come previsto dall’art. 8 del presente avviso, il calendario potrà subire rinvii e variazioni, anche per il rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19.





La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati. Non verranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali”.







Lo riporta l’Amministratore Unico Dott. Raphael Rossi.