Assessore regionale Delle Noci: “Manfredonia città ricca di potenzialità”

Manfredonia (Foggia), 27/10/2021 – “Mi rendo conto che questo territorio non ha consapevolezza delle proprie potenzialità. Manfredonia è in una posizione strategica e deve sforzarsi a livello territoriale per diventare appetibile per gli investitori. Tra l’altro, quello di Manfredonia è uno dei quattro porti su cui la Regione vuole puntare affinché la Puglia diventi la porta d’ingresso al Mediterraneo più importante d’Europa”.

Sono queste alcune dichiarazioni dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci durante un incontro tenutosi nel pomeriggio di oggi presso la sala conferenze del Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, nella zona industriale D/46.