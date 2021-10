Blitz della Polizia: 11 arresti tra Foggiano, Molise e Abruzzo

Foggia, 27/10/2021 – (norbaonline) Blitz della Polizia. Gli indagati sono accusati anche di detenzione, porto di arma clandestina e ricettazione. Undici arresti per spaccio di droga, all’alba, tra Puglia, Molise e Abruzzo. La polizia ha eseguito le misure cautelari tra San Severo (nel Foggiano), San Giacomo degli Schiavoni (in provincia di Campobasso), San Salvo e Casalbordino (in provincia di Chieti). I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip del Tribunale di Foggia. Oltre allo spaccio di droga, gli indagati sono accusati di detenzione, porto di arma clandestina e ricettazione. (norbaonline)