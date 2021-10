Droga dello stupro, arrestata anche sorella Ornella Muti: tra i clienti un politico

Roma, 27/10/2021 – (ilmessaggero) Droga dello stupro e nuove sostanze chimiche pericolosissime dall’estero al darkweb: scoperto traffico di stupefacenti con centrale operativa a Roma. Trentanove in manette, alcuni insospettabili, come Claudia Rivelli, 71 anni, attrice e sorella dell’attrice Ornella Muti. Nei confronti della donna, raggiunta dalla misura cautelare dei domiciliari, l’accusa è di importazione e cessione di sostanze stupefacenti. L’indagine è coordinata dal procuratore aggiunto di Roma, Giovanni Conzo.

Coinvolti anche un medico odontoiatra, un avvocato, un funzionario di un ente locale, un insegnante che faceva giungere proprio presso la scuola media in cui è impiegato le spedizioni contenenti i pericolosi catinoni sintetici, due impiegati di banca, due militari in congedo, un architetto: questi solo alcuni degli indagati che sono stati raggiunti dalle 39 misure cautelari coercitive stamattina nell’ambito dell’operazione dei Nas dei carabinieri che ha visto finire in carcere 11 persone e 28 agli arresti domiciliari con l’accusa di importazione dall’estero e traffico di stupefacenti sintetici. (ilmessaggero)