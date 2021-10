Manfredonia, annullata ingiunzione di pagamento a carico dei “Bagni Bonobo”

Manfredonia (Foggia), 27/10/2021 – Una recente sentenza del Tribunale di Foggia (Sent. n. 2130/2021 Reg. Ord. n. 5/202) ha annullato l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2 dell’11/12/2017 con la quale veniva ordinato e ingiunto alla società “Biessemme s.r.l.” il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. “Visto il verbale di accertamento di violazione edilizia dell’Ufficio tecnico prot. n. 18630 del 205/2016, con il quale, a seguito di sopralluogo eseguito in località Siponto F. 39/B p.11a 1859, sul litorale della zona di Siponto, presso lo stabilimento balneare all’insegna “BAGNI BONOBO” in data 0405P016, in relazione al disposto dell’art. 27 quarto comma del D.P.R. n. 380/01 e ss.sm.ii., veniva contestato al sig. CAPUANO Pasquale Emanuele nato a …Omissis… il …Omissis…, Legale Rappresentante della Soc. BIESSEMME srl con sede in Via …Omissis… :”