Meteo Puglia, perturbazione in avvicinamento nel Ponte di Halloween

Foggia, 27/10/2021 – (ilmeteo) Emergono novità importanti sul fronte meteorologico per l’ormai prossimo weekend e, più in generale, per il Ponte di Halloween e Ognissanti. Vediamo allora di tracciare una precisa linea di tendenza.

Partiamo dalla giornata di sabato 30 quando le regioni del Centro–Nord inizieranno a notare qualcosa che non va nell’atmosfera. Le nubi saranno sempre più diffuse e potranno arrivare anche a coprire totalmente il cielo su alcuni settori, sia pure senza arrecare ancora delle precipitazioni degne di nota.

Per quanto riguarda invece il Sud, ci penserà ancora un’ostinata circolazione ciclonica a provocare condizioni di instabilità, con frequenti rovesci e pure con qualche temporale, a carico soprattutto dei settori nord-orientali della Sicilia e di tutta l’area ionica della Calabria.

Arriviamo così alla domenica di Halloween, quando una perturbazione atlantica farà il suo ingresso in Italia, raggiungendo inizialmente il Nordovest e provocando delle piogge, generalmente di modesta entità. Cielo coperto, ma tempo ancora asciutto sul resto del Nord e pure al Centro, mentre il ciclone mediterraneo, che a quel punto sarà in azione ormai da quasi una settimana, continuerà a far piovere su tutta l’area ionica della Calabria, tuttavia con precipitazioni finalmente in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Nella giornata di Lunedì 1° Novembre la perturbazione affonderà definitamente sul nostro Paese. Si formerà anche un minimo depressionario sulle regioni settentrionali, provocando condizioni di maltempo su tutto il Nord, nonché su Toscana, Umbria e Lazio. Attenione perché le precipitazioni potrebbero risultare anche abbondanti sulla Liguria di levante, in Versilia, sul Friuli Venezia Giulia e sul Lazio. In tarda serata le piogge sono destinate poi a raggiungere anche la Campania, il potentino e il foggiano. (ilmeteo)