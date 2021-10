Prencipe “Investire sul protagonismo giovanile oggi più che in passato “

Una sfida che ci spinge anche a pensare a nuove forme di collegamento con quanti in questi anni sono andati a vivere altrove in mancanza di valide opportunità, per chiedere loro di darci una mano per creare le condizioni perché tornino a lavorare e ad investire nella loro città d’origine o comunque per arginare l’impatto sociale ed economico di questa grave forma di impoverimento comunitario.