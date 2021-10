Prencipe “Vincere e riportare la buona politica a Palazzo San Domenico”

(NOTA STAMPA). La campagna elettorale è entrata nella sua fase più intensa e dobbiamo moltiplicare il nostro impegno per vincerla e riportare la buona politica a Palazzo San Domenico

È l’esortazione rivolta ai tanti candidati della coalizione con i quali ieri abbiamo condiviso l’esperienza fin qui fatta e messo a punto l’agenda dei prossimi eventi pubblici. Il contagioso entusiasmo di quelli di loro – e sono la maggior parte – che si cimentano nella sfida per la prima volta ha trascinato l’intero gruppo e rafforzato lo spirito di squadra costruito in queste settimane.

Forti della nostra visione, delle nostre idee e del nostro programma ci siamo applicati, noi per primi, a FareComunità e a coinvolgere in questo percorso migliaia di manfredoniane e manfredoniani come noi preoccupati dagli affanni del presente e decisi a sostenere progetti credibili e realizzabili per il futuro.