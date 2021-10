Raphael Rossi replica a De Luca “Il bando non esclude nessuno”

Manfredonia (Foggia), 27/10/2021 – “Con la presente il sottoscritto Raphael Rossi Amministratore Unico di A.S.E. Spa Manfredonia, smentisce categoricamente quanto riportato dal sito ManfredoniaNews in data 26 ottobre 2021 sotto il titolo “Nuovo bando ASE, De Luca: “Condotta Rossi grave, esclusi di fatto 23 LSU che lavorano da 10 anni” a firma del dott Alfredo De Luca.

Come in più circostanze ho avuto modo di dire, il bando non esclude nessuno, ma è ispirato a criteri condivisi con la Commissione Prefettizia secondo principi di trasparenza, legalità ed efficienza, libero da ogni condizionamento esterno.

Invitiamo tutti coloro che lo desiderino a partecipare, anche i LSU. Nella nota citata invece, sotto il titolo accattivante, ma fuorviante per cui sarebbero esclusi 23 LSU, innanzi a motivi che toccano inevitabilmente il cuore di tutti, come la carenza di lavoro, si chiede che l’Azienda adotti criteri per l’assunzione che facilitino in particolare i LSU.

Tali considerazioni, anche se fatte in buona fede, fanno emergere ancora una volta come l’ASE Manfredonia sia vista come una sorta di ammortizzatore sociale. Si dimentica che la sfida che ci chiedono i tempi attuali è quella di guardare avanti, non possiamo più fare come si è fatto nel passato, secondo logiche che andavano dal pietismo al clientelismo, altrimenti questo territorio rimarrà sempre più indietro, crogiolandosi in un inutile vittimismo. E questa vicenda lo dimostra.

ASE Manfredonia non è un ente benefico, bensì un’azienda pubblica che deve agire secondo termini di efficienza e legalità, erogando migliori servizi e contenendo gli aumenti di costo. Questi sono i criteri che mi hanno ispirato fin dal primo giorno del mio incarico.

I risultati dal punto di vista economico sono venuti, proprio perché la Società che amministro aveva un notevole potenziale inespresso e imbrigliato da logiche (per l’appunto) antieconomiche. Ma se per ottenere ottimi dati contabili é stato sufficiente dedicarmi a razionalizzare la gestione aziendale, ben più arduo è il compito di far emergere una nuova percezione di Ase Manfredonia dall’esterno. Migliore qualità dei servizi, migliore organizzazione aziendale. Percepisco infatti che qualcuno, come è avvenuto in passato, veda l’Azienda come una sorta di ammortizzatore sociale, con grave danno di immagine e perdita di prestigio per chi ci lavora.

Ho pertanto ritenuto di smentire categoricamente quanto riportato dal don. De Luca, ritenendo necessario scrivere queste poche righe nel rispetto di chi lavora in ASE Manfredonia e finalmente si è sentito valorizzato; conosco i dipendenti della società ad uno a uno, e so benissimo quanto impegno ci abbiano messo in questi mesi come dimostrano gli eccellenti risultati contabili. Sono certo che anche l’ingresso di personale abile e motivato porterà il miglioramento del servizio.

Augurando un buon lavoro, Raphael Rossi”.