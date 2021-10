Sciagura: “Fatture non pagate? Sciatteria politica e amministrativa”

Stato Quotidiano, 27 ottobre 2021 . Un decreto ingiuntivo del tribunale di Bari, da oltre 1milione di euro per fatture non pagate, è giunto al Comune di Foggia a favore della “Progetto Ambiente”, l’azienda che si occupa di incenerire i rifiuti dopo il passaggio al biostabilizzatore di Borgo Tressanti.

La deliberazione del 18 ottobre ha stanziato la somma da pagare comprensiva di Iva e spese legali. Sulla questione che l’atto fa emergere, anche con le tariffe previste per il servizio (nel 2006 era di 57 euro fino ai 150 del 2020), interviene Marcello Sciagura, già consigliere comunale durante il primo governo Landella ed esperto di ambiente.

“Fino al 2019 il consiglio comunale ha tenuto sempre attenzione su questi temi anche perché il piano economico e finanziario di Amiu, che prende i soldi dal Comune per seguire il servizio, passa dal consiglio comunale”. Nella determina si fa presente che si parla di un servizio pubblico essenziale che la “Progetto Ambiente” ha continuato a svolgere: “Certo, si tratta di quello ma il punto è che su questi pagamenti si è sempre fatto così, si tende a prorogarli.

Con la fine del governo Landella l’azienda ha pensato che fosse arrivato il momento di risolvere la questione, ed è un’ipotesi. Io faccio notare la lievitazione dei costi da 57 euro a 150 euro a tonnellata, una cifra enorme considerando che ogni anno consegniamo circa 20-25mila tonnellate di rifiuti. La spesa fra combustione e conferimento in discarica si aggira almeno sui 7 milioni di euro l’anno”.

Le fatture insolute risalgono al 2020, non vengono da molto lontano: “Si evidenzia la sciatteria amministrativa e politica di un governo ancora in carica nel 2020” ma il discorso è anche globale: “Amiu dovrebbe fare un progetto gestionale per sgravare dei costi i cittadini che, in questo modo, si trovano a pagare circa 7 milioni l’anno per combustione e conferimento in discarica. Ripeto quello che ho sempre detto, anche quando si rimaneva in pochi in aula perché metà consiglio era fuori: meno rifiuti indifferenziati equivalgono a meno spese. Per la raccolta differenziata siamo al 23% quando dovremmo essere al 60%. D’altra parte Amiu gestisce dal 2013 il servizio di Foggia, ho perso il conto con quante proroghe, e anche questo è un problema, cioè l’incertezza del contratto a termine che incide su una strategia complessiva”. Il prossimo sindaco dovrebbe occuparsene? “Può farlo il commissario, può chiamare un tecnico e dire ad Amiu di prevedere un piano”.