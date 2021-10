VolaGinoLisa, Venturino scrive ai candidati a Sindaco di Manfredonia

Statoquotidiano.it, Manfredonia (FG), 27 ottobre 2021. Alla luce delle recenti esternazioni del Governatore Emiliano riguardanti lo scalo foggiano, il Presidente del Comitato Vola Gino Lisa Venturino ha deciso di scrivere una lettera aperta ai candidati a Sindaco di Manfredonia.

Un modo per comprendere se gli aspiranti alla carica di primo cittadino avranno a cuore lo sviluppo dell’aeroporto dauno, capire quali sono le loro intenzioni, le loro idee a riguardo. Da parte del Presidente del Comitato, ci sarebbe anche la disponibilità ad avere incontri pubblici, focalizzati sul tema. Di seguito si riporta la lettera aperta, inviata dal Prof. Sergio Venturino, alla redazione di Statoquotidiano.it:

“Carissimo candidato al Comune di Manfredonia,

Ti scrivo apertamente per chiederti un incontro immediato, se riterrai necessario anche pubblico, per comprendere il tuo punto vista sulla vertenza aeroporto di Capitanata”.

“Non debbo certamente ricordarti che Manfredonia è certamente al centro del progetto del turismo della nostra vasta provincia , alla pari di Mattinata, Vieste, Peschici, San Giovanni Ritondo, Rodi Garganico e scusate se dimentico qualcuna. Riteniamo, pertanto , necessario comprendere se il futuro Sindaco di questa bellissima città sia a conoscenza della vertenza trasporto aereo in corso che, nonostante l’allungamento della pista, sta trovando una nuova situazione di pericoloso stallo con assoluta incapacità o meglio non volontà di attivare realmente anche la base della Protezione Civile Regionale”.

“Non è nostra abitudine entrare in una competizione elettorale ma purtroppo ci sentiamo costretti, pur mantenendo la nostra neutralità, a fare questo passo anche alla luce delle recenti esternazioni del Governatore Emiliano proprio sul Gino Lisa”.

“Certamente comprendiamo bene , specie per chi da tale appoggio istituzionale trova linfa elettorale, che risponderci non sarà facile ma anche questo aspetto sarà per noi un metro di valutazione per pesare il carattere del candidato e dunque per comprendere se il futuro sindaco avrà sempre la forza politica per sostenere le ragioni dello sviluppo dello scalo anche se questo volesse significare scontrarsi con il Governatore o con l’assessore Piemontese.

In attesa di un Tuo riscontro.

Presidente Vola Gino Lisa

Sergio Venturino”