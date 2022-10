Il Manfredonia Calcio giocherà a Molfetta, Gradinata Est: “Vogliamo il Miramare”

indossiamo maglie, sciarpe e facciamo sventolare le nostre bandiere. Uniamoci, socializziamo, parliamo del passato, del presente e soprattutto del futuro. Questa passione lunga 90 anni va tramandata, di padre in figlio, di generazione in generazione.Dimostriamo che Manfredonia ha una tradizone calcistica da rispettare perché a quanto pare “qualcuno” deve ancora capirlo.

Ci vergogniamo anche a dirlo, una partita casalinga che si disputerà a Molfetta.

Vergogna! Il costo della trasferta in pullman è di 10€ (biglietto stadio compreso) è uno sforzo che stiamo facendo, ma siamo agli sgoccioli. La pazienza è finita. La nostra passione è stata calpestata fin troppe volte, da Monte a San Ferdinando per poi finire a Molfetta. “Qualcuno” sta mancando di rispetto ad una città intera, “qualcuno” sta mancando di rispetto ad una tifoseria sempre presente e sempre calorosa, “qualcuno” sta mancando di rispetto a chi si è abbonato ed è costretto ad accollarsi le spese di viaggio per vedere una partita casalinga, “qualcuno” non ha mantenuto le promesse fatte.