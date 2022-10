Il video hot di una ragazzina gira su Whatsapp e arriva fino ai genitori

CAGLIARI, 27/10/2022 – Pochi minuti ed è finito sulle chat di tutto il paese, in Ogliastra. Prima dei ragazzini, poi degli adulti e infine anche dei genitori della ragazzina protagonista del video. Un video hot, con la ragazzina in posizioni esplicitamente oscene, girato di chat in chat su whatsapp finché è finito fra le mani dei genitori, sconvolti da quanto hanno visto. Immediata la denuncia alla polizia che ha sequestrato il video.

La Procura dei minori, che mantiene il massimo riserbo per tutelare la ragazzina ancora minorenne, ha aperto un’inchiesta. Attraverso l’indagine dovrà essere chiarito, per esempio, se quei video, le pose oscene e ammiccanti, siano state “commissionate” da qualcuno, se la ragazzina sia stata in qualche modo spinta, e se sì per quale motivo o dietro quale compenso, o se invece sia stata una sua scelta. (castedduonline)