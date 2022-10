Lecce-Juve, Brio: “Arriverà una Juve arrabbiata per l’eliminazione in Champions”

(calciolecce.it) Manfredonia, 27 ottobre 2022.

Il doppio ex tra Lecce e Juventus avverte i giallorossi perché quella che arriverà nel Salento sarà una vecchia signora arrabbiata.

LA PARTITA. “Sarà una gara alla quale la Juventus arriverà arrabbiata per l’eliminazione in Champions. Questo, però, potrebbe essere per il Lecce un bene o un male. Perché in una situazione poco piacevole come questa deve necessariamente recuperare terreno e vincere. Un’ulteriore sconfitta a Lecce non farebbe che alimentare malcontenti e polemiche. Da questa situazione si esce con carattere, personalità, grinta. Ma nella squadra vista contro il Benfica, sinceramente, non mi sembra che ci siano queste caratteristiche. Soprattutto in un momento difficile come questo, la pressione è tanta e servono appunto personalità e carattere per superarlo nel miglior modo possibile”.

IL LECCE. “Nelle ultime due tre partite l’ho visto diverso dalle prime giornate. Il Lecce aveva iniziato bene la stagione con la giusta aggressività e una gran voglia di fare risultato. In alcune gare, poi, è anche vero che i giallorossi sono stati penalizzati da decisioni arbitrali poco piacevoli. Ma questa è questione politica della società che deve far sentire la sua voce. In campo mi ha convinto il rendimento difensivo. Il problema è che davanti arrivano pochi palloni giocabili e si fanno pochi gol. Si, in attacco vedo un Lecce un po’ fragilino. Ceesay fa quel che può, Banda è bravo nell’uno contro uno, ma oramai lo hanno capito e gli raddoppiano la marcatura. E poi c’è Strefezza è il miglior giocatore che ha il Lecce in organico”(calciolecce.it).