Morte di Luana D’Orazio, accolto il patteggiamento per i titolari della ditta

La sentenza commina 2 anni di reclusione per Luana Coppini, titolare della ditta in cui è avvenuto l’incidente mortale e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto. Entrambe le pene prevedono la sospensione condizionale. Tutti gli imputati sono accusati di omicidio colposo e rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche.

"Speravo in una pena più giusta, sono molto delusa". Così la mamma di Luana D'Orazio, Emma Marrazzo, all'uscita dall'udienza. "Si aspettava una pena più esemplare, Luana rimane un simbolo -ha detto- si tratta di una sentenza molto celere che si poggia su due pilastri e non è affatto scandalosa, come pure ho sentito dire sui social, ma giusta", ha detto l'avvocato Alberto Rocca, che difende assieme a Barbara Mercuri i due imputati che hanno patteggiato.