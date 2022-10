Quali sono le Citycar più convenienti per la città? Ecco le più vendute

In commercio le city car sono tra i modelli di vetture più vendute e più apprezzate dagli automobilisti, specialmente per chi chiaramente, vive in città e ogni giorno deve avere a che fare con un traffico ad altissima intensità.

Le city car sono chiamate anche super utilitarie, il cui termine viene associato a quanto detto, per via delle loro dimensioni altamente ridotte. Infatti se traduciamo la parola dall’inglese all’italiano, queste vetture starebbero per “macchine da città”.

Ovvero delle automobili apposite, concepite per chi vive in grandi spazi, dove l’unica (o quasi), necessità è quella di spostarsi agilmente.

Quali sono le Citycar più apprezzate in Italia? L’elenco delle più vendute

Chi si intende di automobili, sa bene quanto il marchio FIAT sia uno dei più ambiti. Basti pensare alla classica Fiat Panda, che non passa mai di moda, che è l’unica ad aver raggiunto il tetto massimo di 100 mila modelli venduti.

È evidente che non esiste soltanto questo modello, così come è possibile osservare in tantissimi siti online, tanti altri veicoli.

Per offerte ed eventuali promozioni, è sempre possibile controllare anche online, dove spesso si trovano delle scontistiche molto convenienti soprattutto per il noleggio.

Ecco dunque, tutte le automobili più convenienti e più vendute in Italia fino ad ottobre 2022:

Fiat Panda: molto apprezzato il modello mild hybrid, che nel 2022 risulta un veicolo apprezzatissimo per via della sua piacevolezza alla guida (ed anche efficienza). Non di meno, è super dotata di ogni comfort, airbag per la testa, vetri elettrici anteriori, radio Dab, climatizzatore, autoradio, indicatore della temperatura esterna e l’immancabile antifurto. Fiat 500: al secondo posto non può che regnare ancora una volta, la società automobilistica italiana. In Italia sono circa 30 mila le unità vendute, anche in questo caso molto amata la versione ibrida, meglio nota come “mild hybrid”. Toyota Aygo: con 14.387 immatricolazione, l’automobile giapponese garantisce una buona visibilità in strada, e anche la guida è piacevole grazie al suo sterzo leggero. Gli spostamenti sono facilmente agili, e il guidatore può compiere le sue manovre con grande disinvoltura. Suzuki Ignis: quarto posto come Citycar più venduta, ancora un altro modello giapponese. Suzuki Ignis è stata venduta 11.361 volte, preferita maggiormente per i suoi consumi in strada molto abbordabili. In strada urbana, al momento della prova risulta un consumo medio di 13,3 km/l. La Ignis non è una semplice utilitaria, bensì è paragonabile ad una mini crossover. Volkswagen up!: questo modello della casa automobilista tedesca ha venduto 11 mila e 254 unità. Un apprezzamento comune tra gli acquirenti di questa auto, è sicuramente lo spazio che si può ricavare dalla carrozzeria. Anche la guida non è affatto male, soprattutto in extraurbano dove la tenuta è sufficientemente piacevole. Hyundai i10: al sesto posto e per la prima volta, troviamo un’auto di una società coreana. Con 10 mila e 724 unità vendute, la city car sta raggiungendo il podio come auto del segmento A, guidabile anche dai neopatentati, con ottima tecnologia a bordo e un design accattivante. Kia Picanto: altra posizione aggiudicata da un’altra macchina coreana, le cui immatricolazioni al 2022 ammontano a 9.551 unità. Quel che colpisce è anche in questo caso, il suo design accattivante. Anche le dotazioni tecnologiche e accessorie non sono male, fari a led, schermo tattile da 7 pollici, navigatore e integrazione di Android Auto e Apple Car Play. In città è molto apprezzata la guida su pavé, le cui sospensioni regalano l’efficienza giusta per spostarsi senza grossi problemi. Cosa non c’è da aspettarsi? La velocità, non è certamente il modello adatto agli amanti dello sprint. Citroen C1: la società automobilista francese fa poco male. Se è pur vero che posiziona la vettura tra le più Citycar più vendute, le unità registrano un numero relativamente basso, 8 mila unità immatricolate. Probabilmente per via di alcune imperfezioni, come la lieve scomodità per i passeggeri che stanno dietro, e magari anche per il rumore che infastidisce in accelerazione. Piccole imperfezioni a parte, l’auto si comporta bene in città e anche fuori (sia come consumi che come tenuta), ed è molto apprezzata la facilità di guida. Renault Twingo: 6 mila unità vendute fino al 2022. Un numero discreto, considerato che le sue concorrenti hanno fatto meglio. Ma questa automobile resta comunque perfetta per chi si vuol muovere agilmente nel traffico, senza badare all’assenza di grinta e sprint, che una vettura con più cavalli potrebbe regalare. Anche l’equipaggiamento di serie fa il suo egregio dovere, visto che nel sistema di base è integrato l’avviso di eventuale “cambio corsia di marcia”. Peugeot 108: ultima posizione per la casa automobilistica francese, che nel 2022 ha venduto ben 5 mila e 47 unità. Nonostante i numeri bassi (se confrontati alle vetture precedenti), possiamo assicurare che l’automobile ha un’ottima tenuta stradale, è divertente e stabile da guidare, e stando alle opinioni sul web, al momento non abbiamo riscontrato difetti evidenti.

Alla luce delle 10 City car più vendute nel 2022, è giusto tenere in considerazione in loro listino prezzi, rapportato non solo alla qualità del modello che si intende comprare o noleggiare, ma soprattutto i consumi su strada. (nota stampa).