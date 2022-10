Sindaco e Giunta comunale di San Nicandro sospendono l’attività politica

FOGGIA, 27/10/2022 – “A partire dalla mattinata di oggi 27 ottobre 2022, il Sindaco e la Giunta comunale di San Nicandro Garganico, sospenderanno la propria attività politica, assicurando l’ordinaria amministrazione del Comune, per recarsi presso gli Uffici della ASP Vincenzo Zaccagnino, in presenza permanente e pacifica finché non avranno ottenuto risposte dalla Regione Puglia circa la nomina del presidente e l’insediamento del nuovo CdA di quell’Ente.

Da quasi otto mesi, infatti, su indicazione del Consiglio comunale, il Sindaco ha nominato i componenti del CdA di propria competenza; stessa cosa, dopo pochi giorni, ha fatto il Vescovo di San Severo. Non si comprende il motivo per cui la Regione Puglia, dopo aver sollecitato il Comune a provvedere alle nomine nel luglio 2021, stia ora temporeggiando, in spregio alla rappresentanza democratica dell’Ente stabilita dallo Statuto e dalla L.R. n. 15/2004, mortificando la stessa ASP, i cittadini sannicandresi, tutto il territorio e le sue legittime aspettative verso un’Azienda che riveste un ruolo fondamentale per l’economia e la società locali.

Il Comune di San Nicandro Garganico non adirà, per il momento, ad azioni legali, ritenendo che la buona politica che governa la Regione Puglia possa e debba assumere tutte le responsabilità del caso e chiede al presidente Emiliano di far sì che la Zaccagnino non sia nemmeno un giorno in più ostaggio di logiche “politiche” ignote e troppo lontane da questo territorio e venga al più presto nominato un presidente e insediato il nuovo CdA”.

Lo riporta il Sindaco Matteo Vocale