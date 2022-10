SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 27/10/2022 – “Sono passati 25 anni esatti da quando mi operarono per tumore. Quando sono finita in sala operatoria non avevo idea di che tipo di operazione si sarebbe trattato. E l’ho saputo solo alcune settimane più tardi. All’epoca parlare di tumore era ancora un taboo”.

Teresa oggi ha 65 anni, ed è una nonna felice. Da quando venne operata per un carcinoma mammario non ha mai smesso di credere che avrebbe vinto lei. “Era il 1993 e lavoravo come cuoca in un ristorante di San Giovanni Rotondo, avevo 40 anni e 3 figli piccoli a cui badare. Ero sempre in movimento e non mi risparmiavo mai, al punto che mi dicevo: prima o poi mi succederà qualcosa, sto chiedendo troppo al mio corpo.

Una sera, mentre stavo guardando la tv a letto, in modo distratto mi toccai il seno e sentii come una pallina su quello sinistro. Feci la mammografia e l’ago aspirato, dai risultati sembrava tutto regolare, niente di pericoloso”. Ma Teresa non era convinta, al costo di sembrare troppo ansiosa, era decisa a vederci chiaro. “Chiesi una ulteriore visita specialistica e mi fu detto: è solo un linfonodo ingrossato, però se vuoi stare tranquilla lo togliamo. Il 28 aprile un giorno prima del mio anniversario di matrimonio mi ricoverarono all’ospedale di San Giovanni Rotondo.