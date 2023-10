Cade amministrazione Rotice, M5S: “Esperienza che nessuno rimpiangerà”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Avremmo preferito un atto finale politico, in consiglio comunale, per archiviare definitivamente una pagina amministrativa disastrosa per Manfredonia, e che ha avuto l’aggravante di avere tradito la fiducia, le attese e le aspettative dei cittadini dopo la gestione commissariale seguita allo scioglimento della precedente amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose.

Ma il centrodestra prima e la giunta Rotice poi, si sono rivelati non all’altezza delle responsabilità e del mandato conferito dai cittadini, e le beghe e gli interessi personali hanno continuato a prevalere sulle problematiche ed emergenze, con la collettività costretta ad assistere impotente al penoso spettacolo messo in scena da una politica indegna e incapace.

Abbiamo firmato anche noi per chiudere questa esperienza che nessuno rimpiangerà, e con il supporto del Movimento 5 Stelle a ogni livello, da quello nazionale a quello regionale, d’intesa con tutti i livelli, lavoreremo già nell’immediato per garantire a Manfredonia una vera e valida alternativa e un profondo rinnovamento e cambiamento della classe dirigente”. Lo riporta una nota di Raffaele Fatone e Gianluca Totaro, Movimento 5 Stelle Manfredonia.