Ferisce giovane al collo con bicchiere rotto: arrestato per tentato omicidio

TARANTO – Al culmine di una lite in un bar di San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, ha afferrato un bicchiere di vetro e ha colpito un giovane al collo con tale violenza che il bicchiere si è frantumato ferendo gravemente la vittima, crollata per terra a causa della copiosa perdita di sangue.

L’aggressore è poi fuggito, ma i carabinieri lo hanno individuato grazie alle testimonianze raccolte e alla visione dei filmati di alcune telecamere presenti in zona. Si tratta di un 26enne di Monteparano, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, rintracciato nella sua abitazione e arrestato per tentato omicidio.

Il presunto autore dell’aggressione indossava ancora gli indumenti sporchi di sangue e aveva ferite alle mani probabilmente causate dal bicchiere rotto.

La vittima, soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stata sottoposta a intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma secondo i sanitari non è in pericolo di vita.

Lo riporta l’agenzia Ansa.