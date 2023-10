Il Papa blocca la prescrizione: l’ex gesuita Rupnik a processo per abusi

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Padre Marko Rupnik sarà processato in Vaticano per gli abusi sessuali di cui lo accusano numerose donne, tra cui molte suore. Lo ha deciso Papa Francesco che «ha chiesto al Dicastero per la Dottrina della Fede di esaminare il caso e ha deciso di derogare alla prescrizione per consentire lo svolgimento di un processo». La Santa Sede chiarisce che «il Papa è fermamente convinto che se c’è una cosa che la Chiesa deve imparare dal Sinodo è ascoltare con attenzione e compassione coloro che soffrono, soprattutto coloro che si sentono emarginati dalla Chiesa», rispondendo così alla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori che aveva segnalato al Pontefice «gravi problemi» nella gestione del caso di padre Marko Rupnik e «la mancanza di vicinanza alle vittime».

Rupnik è noto in tutto il mondo per i suoi mosaici, come quelli della cappella Redemptoris Mater in Vaticano – lavoro affidatogli da Giovanni Paolo II – quelli delle basiliche di Fatima, di San Giovanni Rotondo e sulla facciata del Santuario di Lourdes. I vari episodi di abusi sessuali compiuti negli anni sono emersi nel dicembre 2022. All’epoca la Compagnia di Gesù confermò che il procedimento era stato condotto dal Dicastero per la Dottrina della Fede e si era concluso con la prescrizione dei delitti contestati.

Lo riporta iltempo.it.