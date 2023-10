La Top11 per la 10°: puntare su alcuni nomi oggi è d’obbligo

Alcuni nomi si inseriscono automaticamente nella Top11 per la 10° giornata di Serie A Tim. Ad esempio Soulè è imprescindibile in questo momento.

Dalla collaborazione tra Stato Quotidiano e Fantapazz nasce l’articolo sulla Top11, i migliori giocatori da schierare in serie A giornata per giornata nel tuo fantacalcio.

In questa 10° giornata la Top11 è un mix tra certezze assolute e scommesse importanti.

Sarà interessante vedere, ad esempio, se Soulè continuerà nella sua condizione o se, ad esempio, Colpani segnerà nuovamente tra le mura amiche.

Subtitolo: La Top11 per la 10° giornata: puntiamo al modificatore

Di Gregorio: puntiamo al modificatore. Dunque puntiamo su un portiere di assoluta qualità che può fare la differenza in una partita abbastanza insidiosa.

Dumfries: in questo momento è impossibile fare a meno di lui. E’ l’arma in più dell’Inter sulla fascia destra e sforna bonus in continuazione.

Ruggeri: nel match contro l’Empoli non farà mancare la sua spinta e la sua qualità di gioco. Acquisto low cost.

Bremer: la partita contro il Verona potrebbe essere abbastanza “sporca”. Chissà che non riesca a sbloccarla con un colpo di testa dei suoi su calcio piazzato.

Kristiansen: sarà chiamato alla prova Berardi. Se farà una buona gara il voto potrebbe essere abbastanza alto. E poi i bonus sono sempre alla sua portata.

Colpani: 4 gol fino ad oggi, tutti in casa. C’è Monza-Udinese, occhio al trequartista bresciano ed ai suoi inserimenti.

Chiesa: ritornerà titolare. Occhio che ha una voglia infinita di fare bene questo ragazzo.

Strefezza: D’Aversa lo rilancerà da titolare. Lui sta bene ed ha già sfiorato più volte la rete nel recente match di Udine. Attenzione che a Via Del Mare sa come fare la differenza.

Martinez L.: il Toro non ha voglia di fermarsi. E quel sentimento di rivalsa su Lukaku può essere una spinta in più.

Kvaratskhelia: l’attuale stato di forma ci impone di schierarlo titolare. Calabria e Tomori, già messi ko da Mbappè, potrebbero soffrire di vertigini durante il match a causa del georgiano.

Soule: una scommessa ben vinta. L’argentino è in fiducia ed anche a Cagliari potrà fare la differenza. In questo momento è imprescindibile.

Per tutti i consigli di giornata: https://www.instagram.com/fantapazz/

Non dimenticare di partecipare alle Lega StatoQuotidiano.

Abbonati a StatoQuotidiano per la modica cifra di 2 euro (paypal: aelitafilm@gmail.com) e riceverai il link di ingresso nella Lega Privata STATO QUOTIDIANO

DOVE GIOCARE

SITO FANTAPAZZ: https://www.fantapazz.com/

App Ios: https://apps.apple.com/it/app/fantapazz-leghe-guida-asta/id901157238

App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantapazz.guidaastafantapazz2014_15&pli=1

App Huawei: https://appgallery.huawei.com/#/app/C106201153