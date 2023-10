Le migliori sneakers di tendenza per questo inverno per uomo e donna

Quando si parla di sneakers, si è davanti a scarpe che vanno bene per tutte le stagioni, autunno – inverno compresi. Le scarpe da ginnastica sono calzature comode da indossare da mattina a sera sia per lui che per lei. Sono quindi genderless perciò molto inclusive, come vuole la moda negli ultimi anni. Quest’anno tornano prepotenti modelli retrò che spesso sono addirittura introvabili. Bando alle ciance e vediamo subito quali sono i modelli di sneaker più belle e di tendenza per la stagione autunno – inverno di quest’anno

Adidas Gazelle

Tra le sneakers che vanno per la maggiore ci sono le Adidas Gazelle. Sono scarpe da ginnastica molto semplici con suola bassa e regolare che fa dimenticare le suole XXL della sneakers chunky che hanno stufato. La loro caratteristica principale però riguarda il fatto che sono in camoscio. Chi ancora non ne avesse un bel paio da sfoggiare, rimedi subito grazie ad un codice sconto ZalandoPrivè. Per rinnovarle, il brand di origine tedesca le propone in nuove colorazioni molto autunnali sia per lui che per lei.

New Balance 550

Le scarpe New Balance fino a qualche anno fa venivano del tutto snobbate mentre oggi la gen X le ama alla follia. Sono da preferire nelle tonalità del bianco, o del panna al massimo, che mettono in risalto dettagli colorati come la N su lato. Si vedono indossate da chiunque perché semplice e comodissima e, allo stesso tempo, versatili per ogni genere di outfit, infatti, sono da provare anche con un completo.

Nike Blazer

I veri appassionati di sneakers e scarpe da ginnastica, quest’autunno non possono non avere un paio di Nike Blazer nella loro collezione. Sono da preferire soprattutto quelle alte che coprono la caviglia, perfette per le giornate più fredde dell’autunno e dell’inverno evitando di sentire freddo.

Onitsuka Tiger Mexico 66

Altra scarpa che ritorna dal passato è la Onitsuka Tiger modello Mexico 66. Queste calzature raso terra fanno dei colori accesi la loro forza. Da provare sono quelle con dettagli rossi, la tonalità per eccellenza di questa stagione. Se sono finite ovunque, una speranza potrebbe esser quella di cercarle sui vari marketplace online dedicati al second hand però devono esser praticamente nuove e indossate pochissimo.

Adidas Superstar

Direttamente dai primi anni 2000, tornano di gran moda le Adidas Superstar, caratterizzate da una punta in plastica molto tonda. Sono delle calzature molto semplici che vanno letteralmente a rubatanto che chi le aveva nel 2015 e le ha buttate via, si sta mangiando le mani!

Superga

Infine, tra le scarpe in tela più iconiche bisogna per forza nominare le Superga. Ne esistono di ogni colore in maniera da scegliere in base agli outfit che si vuole creare. Tuttavia, nei colori basic risulta essere più versatili e facili da abbinare.

Asics Gel 1130

Sebbene abbastanza introvabili, le Asics Gel 1130 sono diventate un oggetto del desiderio per i veri estimatori delle sneakers.

Nike Air Max

A concludere l’elenco delle scarpe da ginnastica di tendenza, arrivano le Nike Air Max nelle colorazioni Silver oppure Gold.

