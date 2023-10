Manfredonia. “Ufficiale. Depositate 13 dimissioni consiglieri comunali: cade l’Amministrazione Rotice”

Manfredonia – “Piazza del Popolo è vuota“. E’ ufficiale: stamani, 27 ottobre 2023, 13 consiglieri comunali di Manfredonia hanno depositato le proprie dimissioni presso la segreteria generale del Comune sipontino.

Il deposito determina la caduta dell’Amministrazione comunale del sindaco Gianni Rotice, in carica dal 23 novembre 2021.

IN PRECEDENZA

Come pubblicato, sempre in esclusiva e in anteprima da StatoQuotidiano.it, lo scorso 5 settembre 2023 dinanzi a un notaio di San Marco in Lamis (Fg) era stato firmato l’atto di dimissioni di 14 consiglieri comunali. Poi, per varie ragioni, il deposito per l’efficacia slittò presso l’ufficio Protocollo del Comune.

Come anticipato in esclusiva da STATOQUOTIDIANO.IT, ai sensi dell’art. 141 del T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), già nel settembre 2023 si era rafforzata l’ipotesi delle dimissioni contestuali di 13 Consiglieri comunali a Manfredonia, 9 dell’Opposizione e 4 della Maggioranza, in quota Forza Italia, dopo le passate dimissioni dell’assessore Libero Palumbo, la recente revoca delle deleghe al vicesindaco Giuseppe Basta, e alla consigliera Liliana Rinaldi, da parte del sindaco Rotice, e dopo la dichiarata indipendenza di Antonio Vitulano, già assessore comunale, e del consigliere Francesco Riganti, dalla stessa F.I…

Con lo scioglimento del Consiglio comunale, si origina in automatico la decadenza della Giunta e del Sindaco.

Con la concretizzazione dell’ipotesi suddetta, l’atto sarà trasmesso in Prefettura a Foggia per la nomina contestuale di un Commissario prefettizio, in carica fino all’indizione nella prima data utile delle elezioni amministrative. Data che potrebbe coincidere con le elezioni Europee, fissate per il giugno 2024.

Anche in questo caso, l’effetto delle dimissioni dei 13 consiglieri comunali sarebbe immediato, una volta depositate presso la segreteria generale; tale effetto travalicherebbe anche le eventuali dimissioni (poi revocate) del primo cittadino, come già avvenuto a settembre.

23 novembre 2021 – 27 ottobre 2023: dunque, in attesa dell’ufficialità, è durata poco meno di 2 anni – con precisione 703 giorni, 100 settimane, l’Amministrazione comunale di Gianni Rotice a Manfredonia.

