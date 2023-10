“Posso fare quest’omicidio?”. Il pentito Andrea Quitadamo di Mattinata ai Pm: “Ecco come si procedeva”

Bari– “Sulle cose più… su omicidi, diciamo su quello che si doveva fare. Vi faccio un esempio, quando bisognava… uno sempre del nostro gruppo, posso fare il nome, Raduano Marco, doveva uccidere a uno, è venuto a Mattinata a domandare a Scirpoli: “Posso fare questo omicidio?”, questo è un esempio per quanto riguarda…”.

Procedimento “Omnia Nostra”: nel virgolettato alcune delle dichiarazioni rese in Tribunale – in collegamento da una località protetta – da Andrea Quitadamo, ‘Baffino junior’, 34enne collaboratore di giustizia originario di Mattinata, fratello minore di Antonio “Baffino”, anch’egli pentitosi.

Le deposizioni del citato Quitadamo sono state rese nell’udienza del 05 ottobre 2023, nell’ambito del procedimento penale a carico di “Bisceglia Michele+altri” in corso al Tribunale di Foggia, I sezione penale, Presidente Pierluigi Minieri, Pm: dr.ssa Luciana Silvestris, Pm dr. Ettore Cardinali, con rinvio del procedimento al 26 ottobre 2023.

OMNIA NOSTRA. Si fa riferimento all’operazione dei Carabinieri del R.o.s. che, lo scorso 7 dicembre 2021, con il supporto dei comandi provinciali competenti e dei ‘Cacciatori di Puglia’, avevano arrestato 32 indagati a vario titolo per “associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, porto abusivo e detenzione di armi, intestazione fittizia, autoriciclaggio, favoreggiamento personale, estorsioni, truffe aggravate, furto aggravato e ricettazione”.

A Foggia è in corso il procedimento ordinario, che esclude dunque quanti hanno optato per i riti alternativi (vedi focus in basso).

Le deposizioni del testimone Andrea Quitadamo, incalzato dai pm della Dda di Bari, Cardinali e Silvestris e da alcuni avvocati difensori per il controesame, sono state rese dopo la costituzione delle parti.

In particolare, con dati relativi al giorno dell’udienza in oggetto: l’imputato Bisceglia Michele, libero già dichiarato assente.

L’imputato Bitondi Pasquale, libero già dichiarato assente. L’imputato Bottalico Luigi, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e obbligo di dimora.L’imputato Coccia Alessandro, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G.. L’imputato D’Ercole Leonardo, nato il 16 marzo 1972 a Manfredonia, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per questo procedimento presente in videocollegamento. L’imputato Fascione Raffaele Salvatore, libero già dichiarato assente. L’imputato Gibilisco Sebastiano, sottoposto agli arresti domiciliari per questo procedimento presente. L’imputato Greco Raffaele, libero già dichiarato assente. L’imputato Hdiouech Hechmi, sottoposto agli arresti domiciliari per questo procedimento presente. L’imputato Impagniello Giuseppe, libero già dichiarato assente. L’imputato La Torre Pietro, nato il 29/8/82 a Manfredonia, detenuto per questa causa presente in videocollegamento.

L’imputato Lebiu Pasquale, sottoposto agli arresti domiciliari per questo procedimento presente. L’imputato Lista Catello, detenuto per altra causa assente per rinuncia. L’imputato Lombardi Matteo, nato a Monte Sant’Angelo, Foggia, il 29 agosto del ’70, detenuto per questo procedimento presente in videocollegamento. L’imputato Lombardi Michele, nato a Giussano in provincia di Milano il 27 luglio 1991, detenuto per questo procedimento presente in videocollegamento.

L’imputato Mucciante Umberto Antonio, sottoposto agli arresti domiciliari per questo procedimento, autorizzato a comparire, già dichiarato assente. L’imputato Perdonò Massimo, nato a Foggia l’11 settembre 1977, detenuto per questa causa presente in videocollegamento. L’imputato Renzulli Bruno, libero già dichiarato assente. L’imputato Scarabino Mario, nato a Monte Sant’Angelo il 3 giugno 1973, detenuto per questa causa presente in videocollegamento. L’imputato Scirpoli Francesco, nato a San Giovanni Rotondo il 06/10/1982, detenuto per questa causa presente in videocollegamento.

L’imputato Talarico Salvatore, libero già dichiarato assente. L’imputato Vessio Gaetano, sottoposto agli arresti domiciliari per questo procedimento presente. L’imputata TROTTA Michelina, libera già dichiarata assente.

Parti Civili: Regione Puglia, Camera di Commercio di Foggia, Fai Antiracket Vieste, Fai FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET E ANTIUSURA ITALIANE, Comune di Vieste, di Monte Sant’Angelo, di Mattinata, di Manfredonia e alcune cooperative sociali.

Nel corso del controesame, Andrea Quitadamo ha riferito “della sua partecipazione ad un gruppo criminale operante a Mattinata, Vieste, Manfredonia. “A Mattinata eravamo io, mio fratello, Scirpoli Francesco e Notarangelo Francesco, Gentile Pio Francesco su Mattinata”. E “Silvestri Michele”.

“Quindi prima del blitz Iscaro e prima di questa divisione di cui ha parlato dei vari gruppi, i Libergolis e i Romito, lei aveva rapporti con entrambi, come si rapportava a questi soggetti?”, la domanda del legale durante il controesame.

“Sì, loro… sì, avevano rapporti sia con i Libergolis che con i Romito negli anni Duemila”.

“Sì, un gruppo con già due visioni diverse, già cominciavano a stare degli omicidi entrambi… diciamo giù dai Libergolis quando è stato ucciso non ricordo bene, Mangiafava a Manfredonia, era prima del blitz diciamo e già da lì si cominciavano ad uccidere, cominciavano a scaturire queste guerre”, ha riferito Quitadamo.

“Quando ero detenuto nel carcere d Foggia dal 2018/2020 ero al nuovo complesso, ero sopra l’Alta Sicurezza, il piano sopra l’Alta Sicurezza e proprio in quel periodo ho visto passare quasi tutti da là tra Vieste, Monte, Manfredonia, è passato… con tutti, ho avuto rapporti con tutti, con miei paesani, Notarangelo, con Scirpoli che era nel vecchio complesso, non eravamo vicini però ci incontravamo o quando dovevamo andare a colloquio con voi Avvocati oppure…”, ha detto il collaboratore di giustizia.

“Ma le notizie, avevo appena detto, io proprio quel periodo là che sono detenuto è passata tutta la malavita della provincia di Foggia da là, tra blitz, Neve di Marzo, tutti… sono passati tutti. Sì, sì, sapevo tutto perché… sapevo tutto diciamo di quello che succedeva fuori, a me mi riferivano quelli che venivano arrestati che facevano parte del gruppo, come”.

“Il ruolo è che, sempre tornando al discorso di prima, che lui (Scirpoli,ndr) aveva un ruolo già da prima un ruolo alto e veniva anche da Raduano, tramite Della Malva veniva prima…”, ha riferito ancora Andrea Quitadamo.

Nel febbraio 2017 torna in libertà Raduano. Dopo che Raduano torna in libertà cosa avviene?, chiede un legale. “Avviene che, come ho spiegato prima…si trova in difficoltà perché lui stava con i Libergolis, con Miucci in particolare e si trova in difficoltà che esce e trova che l’hanno ucciso il cognato, sempre Miucci e viene dalla parte nostra diciamo, tramite Della Malva, Scirpoli”.

“Io posso dire che a Raduano l’ho conosciuto proprio tramite Scirpoli, se non mi ricordo, che l’ha portato al bosco, mio fratello…”

“La domanda, diciamo è in risposta alla domanda il ruolo di Scirpoli, che veniva sempre prima di lui e poi lui ci ha fatto conoscere, mi ha fatto conoscere Raduano. Un’altra volta stavamo a Tor di Lupo io, Lombardi, Scirpoli, Raduano, non ricordo per quale omicidio stavamo preparando, un’altra volta stavamo La Torre Pietro, io, Scirpoli, Raduano, sempre”, ha detto tra l’altro Andrea Quitadamo.

Da evidenziare come il collegio di difesa è composto dagli avvocati Paolo d’Ambrosio, Michele Arena, Michele Gentile, Gianluca Ursitti, Francesco Santangelo, Pietro Schiavone, Gianluca Ursitti, Rinaldi Pasquale, Ferosi Michele, Alberto Ciuffreda, Santino Michele, Raul Pellegrini, Feltri Giovanni, Angelo Gaggiano, Bizzarri Giuseppe, Perrone Giuseppe, Rinella Enrico e Garruto Massimo.

Il procedimento indicato, a carico di 45 imputati, è ora diviso in tre tronconi: 19 saranno giudicati dal gup di Bari dal 25 gennaio 2023; 2 dalla corte d’assise di Foggia dal 3 febbraio 2023; 24 dalla sezione collegiale del Tribunale dauno dal 26 gennaio 2023. Sono 57 le imputazioni contestate a vario titolo, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it