Roma, rottweiler cade da balcone e ferisce donna incinta: è grave

ROMA – Un rottweiler è caduto da un balcone in via Frattina 59, in pieno centro storico a Roma, poco distante da piazza di Spagna, precipitando su una donna incinta, di 28 anni, che stava facendo shopping.

La ragazza, ferita, è stata trasportata d’urgenza dall’ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I di Roma.

Il cane è stato soccorso dai medici veterinari, che non sono però riusciti a evitarne il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi.

Le condizioni della ragazza ferita, di nome Ludovica C.. quando è stata soccorsa dagli agenti della polizia locale, aveva una perdita di sangue dall’orecchio.

