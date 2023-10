Tredicenne drogata e violentata in garage: condannati 3 cerignolani a 6 anni

CERIGNOLA (FOGGIA) – Condannati a 6 anni e 2 mesi di reclusione a testa i tre cerignolani – D. T. ventenne, il coetaneo D. L., il ventunenne P. P. – accusati di aver violentato una tredicenne la sera del 23 ottobre del 2022 in un garage di Cerignola. Furono arrestati dalla Polizia lo scorso 18 gennaio su ordinanze cautelari in carcere: da maggio sono agli arresti domiciliari. Si dicono innocenti, pur se si avvalsero della facoltà di non rispondere alle domande del gip negli interrogatori di garanzia: hanno assistito all’udienza senza rilasciare dichiarazioni spontanee.

La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal gup del Tribunale di Foggia Carlo Protano: la concessione delle attenuanti generiche per l’offerta di risarcimento alla vittima e lo sconto di un terzo previsto dal giudizio abbreviato ha ridotto la pena sino a 6 anni e 2 mesi.

Integralmente accolte quindi le richieste di condanna dal pm Roberta Bray e dell’avv. Matteo Perchinunno costituitosi parte civile per i genitori della vittima, cui gli imputati dovranno risarcire i danni. Il difensore dei tre, l’avv. Rosario Marino, chiedeva l’assoluzione e in subordine condanne al minimo della pena. I tre cerignolani sono accusati di violenza sessuale e di aver ceduto alla minorenne uno spinello. Nell’inchiesta è coinvolto un quarto cerignolano indagato a piede libero perché avrebbe reso false dichiarazioni agli investigatori durante le indagini.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.