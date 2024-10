È di Jashan Deep Badhan, un ragazzo di 19 anni, il nome dell’indagato arrestato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Sara Centelleghe, una giovane di 18 anni che avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre. La tragica scoperta è avvenuta nell’appartamento di via Nazionale a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove la vittima viveva con la madre.

Secondo le ricostruzioni, Badhan è un vicino di casa di Sara. Questa mattina è stato condotto in caserma, dove avrebbe rilasciato alcune ammissioni riguardo al delitto. Dopo le formalità di rito, il giovane sarà trasferito nel carcere di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sara è stata trovata senza vita da un’amica, che si trovava con lei in casa e si era allontanata per alcune ore. Al suo ritorno, ha fatto la terribile scoperta: la ragazza era in una pozza di sangue, apparentemente accoltellata. Secondo le prime informazioni, sarebbe riuscita a uscire dall’abitazione prima di cadere a terra sul pianerottolo.

A dare l’allerta sono stati alcuni vicini, ma all’arrivo dei soccorsi, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per svolgere i rilievi e interrogare l’amica della vittima. Dopo qualche ora, Jashan Deep Badhan è stato portato in caserma.

Durante le indagini, sono stati sequestrati dalla sua abitazione vestiti e lenzuola. Al momento, resta sconosciuto sia il movente che la dinamica del crimine, così come non ci sono informazioni riguardo all’arma del delitto.

