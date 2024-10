Maltempo Sardegna, task force speleologi per ricerche disperso ph ANSA

La prefettura di Cagliari ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Siliqua, sud Sardegna, per la ricerca del ragazzo disperso nell’area di Monte Arcosu, sorpreso nella notte dal maltempo. Sul posto stanno intervenendo 25 tecnici provenienti dalle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano.

Il giovane faceva parte di un gruppo di otto persone che stavano percorrendo in fuoristrada una via campestre all’interno della riserva naturale, alcuni dei quali sono riusciti a raggiungere il rifugio, mentre altri sono stati colti dal nubifragio e si sono trovati in difficoltà.

Tra questi, un ragazzo è stato trascinato dalle acque insieme alla sua auto e risulta disperso. Il resto del gruppo è stato tratto in salvo questa mattina dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. Sul posto oltre l’elicottero dei Vigili, sta intervenendo anche il velivolo della Guardia di Finanza. Le operazioni, segnalano i soccorritori, risultano particolarmente complesse per l’assenza di viabilità a causa del passaggio delle acque e della presenza di detriti.

Lo riporta l’ANSA