Manfredonia, altra sconfitta amara al Miramare

Il Manfredonia Calcio 1932 torna a deludere il proprio pubblico allo Stadio Miramare, subendo una nuova sconfitta casalinga contro la Fidelis Andria, che si impone per 1-0 grazie a una rete decisiva firmata da Oliver Kragl al minuto 87. La partita è stata combattuta, con entrambe le squadre impegnate a cercare di imporsi sul piano del gioco, ma il Manfredonia non è riuscito a capitalizzare alcune buone occasioni nel primo tempo. L’Andria, ben organizzata in difesa e rapida nelle ripartenze, ha saputo gestire i ritmi e attendere il momento giusto per colpire.

Il gol che ha deciso la sfida è arrivato nei minuti finali, quando Kragl, uno dei giocatori di maggior esperienza e carisma della Fidelis Andria, ha trovato lo spiraglio giusto. Su un calcio piazzato battuto dalla trequarti, la difesa del Manfredonia non è riuscita a liberare e Kragl, posizionato al limite dell’area, ha calciato di potenza sorprendendo il portiere di casa, infilando il pallone nell’angolo basso.

Per il Manfredonia, questa sconfitta rappresenta un ulteriore passo indietro nel tentativo di risalire la classifica e allontanarsi dalle zone calde. Il pubblico presente al Miramare ha assistito a un’altra prestazione sottotono della squadra di casa, che dovrà ora riorganizzarsi in vista dei prossimi impegni per ritrovare fiducia e risultati. Con questa vittoria, la Fidelis Andria si avvicina ai vertici della classifica, consolidando la sua posizione grazie a una prestazione solida e cinica. Per il Manfredonia, il cammino si fa più complesso, ma il campionato è ancora lungo, e il tempo per risollevarsi non manca.

di Daniele Catalano