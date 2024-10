Martedì 29 ottobre, alle ore 17.00, presso Palazzo dei Celestini, si terrà la presentazione del progetto PRIN PNRR 2022 “Quasi Ruins: Luogo, Nostalgia e Futuro nei comuni tardo-industriali italiani”.

Questo progetto nazionale è condotto da due unità di ricerca: la prima, coordinata dal gruppo di ricerca dell’Università di Foggia, Dipartimento di Scienze Sociali (responsabili scientifici: Prof. Lorenzo D’Orsi e Prof.ssa Francesca Scionti; assegnisti di ricerca: Dott.ssa Valentina Acquafredda e Dott. Michele Claudio D. Masciopinto), si concentra su un’indagine etnografica a Manfredonia. La seconda unità è coordinata dal gruppo di ricerca dell’Università di Salerno (responsabili scientifici: Prof. Federico Scarpelli e Prof.ssa Katia Ballacchino; assegnisti di ricerca: Dott. Simone Valitutto e Dott. Giacomo Nerici) e si focalizza sulla città di Colleferro, in provincia di Roma.

Durante la serata, sono previsti i saluti istituzionali da parte del Sindaco, Dott. Domenico La Marca, e di alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. Interverranno anche la Prof.ssa Carmela Robustella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Foggia, il Prof. Lorenzo D’Orsi e la Prof.ssa Francesca Scionti, entrambi docenti di Antropologia presso l’Università di Foggia. L’evento sarà un’importante occasione di confronto e dialogo con le associazioni locali e la cittadinanza.

Il progetto “QUASI-RUINS: Luogo, nostalgia e futuro nei comuni tardo-industriali italiani” si concentra sui processi di trasformazione sociale che hanno interessato i luoghi del centro e del meridione d’Italia, caratterizzati da imponenti processi di industrializzazione di Stato, ora esauriti, chiusi o ridimensionati per insostenibilità economica e ambientale. L’industrializzazione ha portato con sé sogni di modernizzazione e benessere, ma ha anche provocato inquinamento e disoccupazione, lasciando tracce visibili e invisibili sul territorio, sulle memorie e sulle speranze delle comunità.

Il progetto indaga le relazioni delle comunità locali con queste “quasi rovine” della modernità, esplorando i processi di identificazione, rifiuto o valorizzazione del loro passato come patrimonio culturale. L’unità di ricerca dell’Università di Foggia ha scelto Manfredonia come contesto di indagine per analizzare le sue trasformazioni.

L’evento del 29 ottobre mira a coinvolgere associazioni e istituzioni locali per raccogliere una molteplicità di punti di vista sui profondi processi di trasformazione sociale, promuovendo una ricerca attiva e partecipata. Si intende approfondire le narrazioni contemporanee riguardo al rapporto tra città, industria e ambiente, e esplorare gli immaginari legati agli spazi urbani, industriali e marittimi.

L’incontro sarà anche un’opportunità per stimolare nuove visioni e strategie condivise, legate alla valorizzazione dei settori della pesca e dell’agricoltura, alle potenzialità di un’industria sostenibile e alla promozione di un turismo culturale e ambientale.