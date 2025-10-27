Bari: studenti in protesta, chiesti stop agli accordi tra UniBa e Israele

Alcuni studenti dell’Università di Bari, appartenenti all’associazione Cambiare Rotta, hanno organizzato questa mattina un nuovo presidio davanti al rettorato dell’Università Aldo Moro, in concomitanza con la seduta del Senato accademico. Gli universitari hanno rinnovato le loro richieste, chiedendo l’istituzione di un osservatorio contro la militarizzazione, la revisione dei bandi presenti e futuri dell’Ateneo e soluzioni concrete al problema del sovraffollamento delle aule nei dipartimenti di Scienze Politiche e ForPsiCom. Lo rende noto la coordinatrice del gruppo, Antonella De Renzo. Una delegazione di studenti sarà ricevuta dal rettore Roberto Bellotti.

Nel corso della mobilitazione, gli attivisti hanno espresso anche una posizione politica più ampia, sostenendo che l’Università di Bari dovrebbe interrompere ogni collaborazione con Israele. Secondo i manifestanti, l’Ateneo non garantirebbe pienamente il diritto allo studio e destinerebbe risorse ad accordi e progetti legati “a logiche belliche”. Da qui l’appello rivolto al Senato accademico: “UniBa deve rompere tutti gli accordi che la legano alla guerra e allo Stato israeliano”, hanno dichiarato i portavoce della protesta.

Lo riporta ansa.it.