BAT: frode sui bonus edilizi, sequestrati altri 9 milioni di euro

Prosegue l’inchiesta sui falsi bonus edilizi ottenuti per lavori mai eseguiti, che già alla fine del 2024 aveva portato al sequestro di 52 milioni di euro. Su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, il GUP ha disposto un nuovo provvedimento di sequestro per ulteriori 9 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale Barletta Andria Trani.

Nuovi sequestri dopo la ricostruzione della rete di trasferimenti

I Finanzieri del Gruppo di Barletta sono risaliti a una fitta rete di cessioni e movimenti utilizzata dagli indagati per nascondere la tracciabilità dei crediti fiscali fraudolenti legati a “Bonus facciate”, “Bonus ristrutturazione” e “Sismabonus”. Grazie alla tempestività delle indagini è stato possibile:

bloccare il trasferimento dei crediti ancora presenti nei cassetti fiscali degli ideatori della frode

individuare altri 41 soggetti che avevano acquistato i crediti a prezzi ridotti e poi li avevano monetizzati o utilizzati in compensazione di debiti tributari

I sequestri hanno riguardato beni mobili, immobili, partecipazioni societarie e conti correnti, fino alla concorrenza della somma individuata.

Crediti inesistenti e lavori mai eseguiti

Le indagini precedenti avevano già accertato che gli immobili indicati nei documenti non esistevano, così come risultavano inesistenti i cantieri e i lavori di ristrutturazione dichiarati. Le società coinvolte non disponevano di mezzi economici, struttura o capacità imprenditoriale tali da poter sostenere gli interventi indicati.

Un impegno costante contro le frodi al bilancio dello Stato

L’operazione rappresenta una nuova conferma dell’azione della Guardia di Finanza BAT, in sinergia con la Procura di Trani, per tutelare le risorse statali e garantire il corretto utilizzo dei fondi pubblici, inclusi quelli europei destinati al sostegno dell’economia nazionale.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva di condanna.