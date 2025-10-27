Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

CRONACA // Arrestato in Calabria Alessio Ricco, era latitante
27 Ottobre 2025 - ore  09:14

Home // Attualità // Casting riaperti per Affari Tuoi: ecco le 10 regioni ammesse

REGIONI Casting riaperti per Affari Tuoi: ecco le 10 regioni ammesse

Dopo l’appello lanciato da Stefano De Martino, il portale giocherai.it ha esteso la selezione anche ad altre aree del Paese

Casting riaperti per Affari Tuoi: ecco le 10 regioni ammesse

Affari Tuoi - Fonte Immagine: tvblog.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Attualità //

Sono ufficialmente riaperti i casting per Affari Tuoi 2025, con candidature aperte per aspiranti concorrenti provenienti da 10 Regioni italiane. Dopo l’appello lanciato da Stefano De Martino durante una puntata del game show di Rai 1, il portale giocherai.it ha esteso la selezione anche ad altre aree del Paese. Per partecipare è necessario collegarsi al sito, compilare il form online e allegare un breve video di presentazione.

Le Regioni per cui è possibile candidarsi
Le candidature sono attualmente aperte per gli abitanti delle seguenti Regioni:

Sardegna
Abruzzo
Basilicata
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Valle d’Aosta

Ogni aspirante concorrente può avanzare candidatura solo per la propria Regione di nascita o di residenza. Restano esclusi dalla partecipazione minorenni, ex concorrenti, dipendenti o ex dipendenti Rai e parenti di pacchisti delle passate edizioni.

L’appello di Stefano De Martino e Herbert Ballerina
Nelle ultime puntate della trasmissione, Stefano De Martino, insieme a Herbert Ballerina, ha più volte rivolto un invito ai cittadini della Valle d’Aosta a farsi avanti e partecipare al programma. Il comico, ormai presenza fissa nel game show, ha persino realizzato un video-tutorial ironico per incoraggiare le candidature, esordendo con la frase: “Ciao, sono Steven dalla Valle d’Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi”.

Le selezioni sono quindi ufficialmente aperte: ora spetta ai futuri pacchisti inviare la propria candidatura e provare a rappresentare la propria Regione nel programma di Rai 1.

Lo riporta fanpage.it.

