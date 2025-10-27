Casting riaperti per Affari Tuoi: ecco le 10 regioni ammesse

Sono ufficialmente riaperti i casting per Affari Tuoi 2025, con candidature aperte per aspiranti concorrenti provenienti da 10 Regioni italiane. Dopo l’appello lanciato da Stefano De Martino durante una puntata del game show di Rai 1, il portale giocherai.it ha esteso la selezione anche ad altre aree del Paese. Per partecipare è necessario collegarsi al sito, compilare il form online e allegare un breve video di presentazione.

Le Regioni per cui è possibile candidarsi

Le candidature sono attualmente aperte per gli abitanti delle seguenti Regioni:

Sardegna

Abruzzo

Basilicata

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Trentino-Alto Adige

Valle d’Aosta

Ogni aspirante concorrente può avanzare candidatura solo per la propria Regione di nascita o di residenza. Restano esclusi dalla partecipazione minorenni, ex concorrenti, dipendenti o ex dipendenti Rai e parenti di pacchisti delle passate edizioni.

L’appello di Stefano De Martino e Herbert Ballerina

Nelle ultime puntate della trasmissione, Stefano De Martino, insieme a Herbert Ballerina, ha più volte rivolto un invito ai cittadini della Valle d’Aosta a farsi avanti e partecipare al programma. Il comico, ormai presenza fissa nel game show, ha persino realizzato un video-tutorial ironico per incoraggiare le candidature, esordendo con la frase: “Ciao, sono Steven dalla Valle d’Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi”.

Le selezioni sono quindi ufficialmente aperte: ora spetta ai futuri pacchisti inviare la propria candidatura e provare a rappresentare la propria Regione nel programma di Rai 1.

