Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

CRONACA // Arrestato in Calabria Alessio Ricco, era latitante
27 Ottobre 2025 - ore  09:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Enzo Quaranta: la “Mia” Piccola Rivoluzione continua. Straordinaria accoglienza a San Severo

QUARANTA Enzo Quaranta: la “Mia” Piccola Rivoluzione continua. Straordinaria accoglienza a San Severo

"Una serata intensa e partecipata, all'insegna dell'amicizia, della musica e dell'entusiasmo per la Puglia, che ha visto cittadini, simpatizzanti e amici condividere idee, visioni e proposte per il futuro della regione"

Enzo Quaranta: la "Mia" Piccola Rivoluzione continua. Straordinaria accoglienza a San Severo

Enzo Quaranta: la "Mia" Piccola Rivoluzione continua. Straordinaria accoglienza a San Severo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Politica // San Severo //

Continua senza sosta il tour di Enzo Quaranta, candidato al Consiglio Regionale della Puglia, con la tappa di domenica 26 ottobre a San Severo, dove la sua “Mia” Piccola Rivoluzione Tour ha fatto tappa nella gremita sala de “L’Angolo delle Stelle”, accolta da un pubblico di quasi cinquecento persone.

Una serata intensa e partecipata, all’insegna dell’amicizia, della musica e dell’entusiasmo per la Puglia, che ha visto cittadini, simpatizzanti e amici condividere idee, visioni e proposte per il futuro della regione.

“Calorosa accoglienza questa sera a San Severo – ha dichiarato Enzo Quaranta – in una serata strepitosa e speciale, piena di energia e di partecipazione. È stato un momento profondamente bello ritrovare tanti amici e cittadini, uniti dalla voglia di costruire insieme un futuro migliore per la nostra amata Puglia.”

Nel corso dell’incontro, Quaranta ha ribadito l’importanza di un impegno politico fondato sull’ascolto e sulla concretezza, valori che rappresentano il cuore della sua “piccola rivoluzione”.

“Credo fortemente – ha aggiunto – che la Puglia abbia bisogno di una classe dirigente vicina ai territori e capace di dare voce a quei comuni spesso considerati ‘periferici’ della provincia di Foggia, come il Subappennino Dauno e l’Alto Tavoliere. Serve un rappresentante in Regione che conosca le difficoltà quotidiane di queste realtà e si impegni concretamente per colmare i divari territoriali e restituire pari dignità a tutti i cittadini.”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla famiglia Zaccaro per la splendida ospitalità nella cornice de L’Angolo delle Stelle – ha concluso Quaranta – e a tutti i partecipanti che hanno condiviso con noi questa serata di confronto autentico, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.”

Con entusiasmo e gratitudine, la “Mia” Piccola Rivoluzione Tour prosegue nelle prossime settimane in altri comuni della Capitanata e della Puglia, per continuare a incontrare le persone e costruire insieme una regione più giusta e vicina ai territori.

Enzo Quaranta
Candidato al Consiglio Regionale della Puglia

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.