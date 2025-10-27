Enzo Quaranta: la "Mia" Piccola Rivoluzione continua. Straordinaria accoglienza a San Severo

Continua senza sosta il tour di Enzo Quaranta, candidato al Consiglio Regionale della Puglia, con la tappa di domenica 26 ottobre a San Severo, dove la sua “Mia” Piccola Rivoluzione Tour ha fatto tappa nella gremita sala de “L’Angolo delle Stelle”, accolta da un pubblico di quasi cinquecento persone.

Una serata intensa e partecipata, all’insegna dell’amicizia, della musica e dell’entusiasmo per la Puglia, che ha visto cittadini, simpatizzanti e amici condividere idee, visioni e proposte per il futuro della regione.

“Calorosa accoglienza questa sera a San Severo – ha dichiarato Enzo Quaranta – in una serata strepitosa e speciale, piena di energia e di partecipazione. È stato un momento profondamente bello ritrovare tanti amici e cittadini, uniti dalla voglia di costruire insieme un futuro migliore per la nostra amata Puglia.”

Nel corso dell’incontro, Quaranta ha ribadito l’importanza di un impegno politico fondato sull’ascolto e sulla concretezza, valori che rappresentano il cuore della sua “piccola rivoluzione”.

“Credo fortemente – ha aggiunto – che la Puglia abbia bisogno di una classe dirigente vicina ai territori e capace di dare voce a quei comuni spesso considerati ‘periferici’ della provincia di Foggia, come il Subappennino Dauno e l’Alto Tavoliere. Serve un rappresentante in Regione che conosca le difficoltà quotidiane di queste realtà e si impegni concretamente per colmare i divari territoriali e restituire pari dignità a tutti i cittadini.”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla famiglia Zaccaro per la splendida ospitalità nella cornice de L’Angolo delle Stelle – ha concluso Quaranta – e a tutti i partecipanti che hanno condiviso con noi questa serata di confronto autentico, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.”

Con entusiasmo e gratitudine, la “Mia” Piccola Rivoluzione Tour prosegue nelle prossime settimane in altri comuni della Capitanata e della Puglia, per continuare a incontrare le persone e costruire insieme una regione più giusta e vicina ai territori.

Enzo Quaranta

Candidato al Consiglio Regionale della Puglia