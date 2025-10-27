Foggia: al Teatro Giordano i musicisti Puglia, Mastromatteo e Wright

Un nuovo appuntamento della 55ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia approda al Teatro Umberto Giordano, dove giovedì 30 ottobre sarà protagonista Šostakovič Caffè, un concerto dalle tinte intense e sorprendenti. Sul palco si esibiranno Joseph Puglia (violino), Francesco Mastromatteo (violoncello) e Andrew Wright (pianoforte), interpreti di grande spessore nel panorama internazionale.

Un programma dedicato alle mille sfumature del Novecento

La serata si concentrerà su Dmitrij Šostakovič, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, autore tra i più complessi e brillanti del XX secolo, capace di unire lirismo e realtà storica in un linguaggio musicale inconfondibile. Il programma comprende:

Trio op. 67 di Šostakovič , dal carattere drammatico e introspettivo

, dal carattere drammatico e introspettivo Café Music di Paul Schoenfield , raffinato dialogo tra jazz e musica colta

, raffinato dialogo tra jazz e musica colta Trio op. 66 di Felix Mendelssohn, espressione pura di lirismo e virtuosismo romantico

Un viaggio musicale che intreccia passione, ironia e malinconia, restituendo al pubblico l’ampiezza emotiva della grande musica da camera.

Tre interpreti di prestigio internazionale

Il violinista olandese Joseph Puglia è apprezzato per la sua originalità interpretativa e per le collaborazioni con importanti istituzioni orchestrali europee. Il violoncellista foggiano Francesco Mastromatteo, docente del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, è riconosciuto dalla critica come musicista virtuoso e appassionato, con un’intensa attività concertistica e discografica. Il pianista statunitense Andrew Wright, docente presso il Conservatorio Reale dell’Aja, è un interprete versatile e premiato, particolarmente attento al repertorio contemporaneo.

Biglietti e orari

I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto presso il botteghino del Teatro Giordano. Ingresso alle ore 20.00 e inizio del concerto alle ore 20.30. Una serata dedicata alla grande musica da camera, nel segno della poesia e della forza evocativa di Šostakovič.