Home // Foggia // Foggia, si inaugura il comitato elettorale di Rosario Cusmai: presenti Emiliano ed Episcopo

REGIONALI Foggia, si inaugura il comitato elettorale di Rosario Cusmai: presenti Emiliano ed Episcopo

L’evento rappresenta un momento di incontro e confronto aperto a cittadini, sostenitori, associazioni e rappresentanti

Foggia, si inaugura il comitato elettorale di Rosario Cusmai: presenti Emiliano ed Episcopo

ph Rosario Cusmai foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – Si inaugura oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 18.30, il comitato elettorale di Rosario Cusmai, candidato alle Elezioni Regionali Puglia 2025 nella lista “Per la Puglia – Decaro Presidente”. L’appuntamento si terrà in Corso Garibaldi 7, nel cuore di Foggia, e vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e politiche regionali.

All’incontro sarà presente il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che interverrà a sostegno della candidatura di Cusmai, e la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, che porterà i saluti istituzionali della città.

L’evento rappresenta un momento di incontro e confronto aperto a cittadini, sostenitori, associazioni e rappresentanti del mondo produttivo e politico locale, con l’obiettivo di condividere proposte e prospettive per il futuro del territorio.

La candidatura di Rosario Cusmai, già noto nel panorama politico foggiano e provinciale, si inserisce nel contesto della coalizione a sostegno di Antonio Decaro, candidato presidente alla guida della Regione Puglia, con un programma centrato su sviluppo, inclusione e partecipazione civica.

Un appuntamento che segna ufficialmente l’avvio della campagna elettorale di Cusmai a Foggia, in un clima di entusiasmo e attenzione per le sfide regionali che attendono la Capitanata nei prossimi mesi.

