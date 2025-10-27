Edizione n° 5866

Home // Cerignola // Frisani (Noi Moderati Cerignola): “Vogliamo una Puglia dinamica, moderna e attrattiva”

PUGLIA Frisani (Noi Moderati Cerignola): “Vogliamo una Puglia dinamica, moderna e attrattiva”

"La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una delle più povere sul piano del dibattito politico"

Frisani (Noi Moderati Cerignola): "Vogliamo una Puglia dinamica, moderna e attrattiva"

Ale Frisani, Segretario Cittadino di Cerignola Noi Moderati - Fonte Immagine: Facebook, Ale Frisani

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Cerignola // Politica //

«La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una delle più povere sul piano del dibattito politico, ridotto a due soli temi: l’emergenza idrica e la malasanità. Questioni certamente gravi, ma che rappresentano soltanto la punta dell’iceberg di un fallimento complessivo del governo regionale di centrosinistra guidato da Michele Emiliano.»

È quanto dichiara Ale Frisani, esponente di Noi Moderati, commentando l’attuale clima politico in vista del voto regionale.

«Noi Moderati – prosegue Frisani – crediamo che la politica non possa limitarsi alla denuncia, ma debba offrire una visione ampia, concreta e lungimirante di sviluppo e buon governo. Parlare soltanto di acqua e sanità significa ignorare i problemi strutturali che da anni frenano la Puglia: la mancanza di una vera strategia di sviluppo del territorio, l’assenza di politiche efficaci per l’occupazione giovanile e una burocrazia lenta e farraginosa che soffoca l’iniziativa e penalizza le imprese.»

Secondo gli ultimi dati ISTAT, la disoccupazione giovanile in Puglia si attesta intorno al 28%, tra le più alte d’Italia, con punte che in provincia di Foggia superano il 30%. «Numeri inaccettabilisottolinea Frisaniper una regione ricca di energie, talenti e potenzialità straordinarie.»

Il movimento moderato punta a rendere più efficiente la burocrazia regionale, semplificando l’accesso ai bandi e agli incentivi per le start-up giovanili e creando canali diretti di sostegno alle idee innovative e alle imprese del territorio.
«Vogliamo una Puglia dinamica, moderna e attrattiva – aggiunge Frisani – capace di trattenere i propri giovani e generare nuove opportunità di sviluppo.»

All’interno della coalizione di centrodestra guidata da Lorenzo Lobuono, Noi Moderati porterà innovazione, competenza e concretezza, anche grazie alla presenza di due candidati foggiani di grande valore, Anna Trotta e Antonio Viggiano, pronti a rappresentare in Regione le istanze reali dei cittadini, con particolare attenzione al lavoro, alle infrastrutture e al sostegno alle famiglie.

«La Puglia ha bisogno di una nuova stagione politica, fondata su serietà, responsabilità e visione – conclude Frisani –. Noi Moderati siamo pronti a fare la nostra parte, con coraggio e con un progetto chiaro: costruire una Puglia che funzioni, che cresca e che creda davvero nel futuro dei suoi giovani.»

Nota a cura di Ale Frisani, Segretario Cittadino di Cerignola Noi Moderati.

