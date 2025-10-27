La pugliese Andriani Spa Società Benefit ha inaugurato il suo primo stabilimento produttivo in Canada, a London, nell’Ontario, con un investimento da 34 milioni di euro. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e potenziare la produzione di alimenti gluten-free e plant-based, settore in cui l’azienda è tra i leader.

La nuova struttura, un impianto di oltre 5.700 metri quadrati, sarà dedicata alla produzione destinata ai mercati canadese e statunitense, ottimizzando la filiera e rendendo più sostenibile la gestione della supply chain. Con questo passo, Andriani consolida la sua strategia di espansione e punta a diventare un riferimento per l’industria e la grande distribuzione nordamericana.

L’apertura dello stabilimento consentirà inoltre al gruppo di produrre pasta direttamente in Nord America, instaurando un rapporto più diretto con i consumatori. Il percorso di crescita internazionale dell’azienda è stato sostenuto anche dall’ingresso, nel 2022, della holding di investimento NUO, che detiene il 26% del capitale e ha contribuito ad accelerare la visione strategica dell’azienda.

«In Canada abbiamo trovato un contesto favorevole in cui radicare i nostri valori e dare slancio alla nostra visione globale – ha dichiarato Michele Andriani, presidente e CEO del gruppo –. Il nuovo stabilimento ci permette di creare impatto positivo attraverso un’innovazione responsabile, promuovendo salute, sostenibilità e benessere diffuso».

Lo riporta ansa.it.