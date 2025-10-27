Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // La pugliese Andriani investe 34 milioni e apre il primo stabilimento in Canada

La pugliese Andriani investe 34 milioni e apre il primo stabilimento in Canada

L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e potenziare la produzione di alimenti gluten-free e plant-based

La pugliese Andriani investe 34 milioni e apre il primo stabilimento in Canada

Michele Andriani - Fonte Immagine: asna.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Attualità // Economia //

La pugliese Andriani Spa Società Benefit ha inaugurato il suo primo stabilimento produttivo in Canada, a London, nell’Ontario, con un investimento da 34 milioni di euro. L’obiettivo è rafforzare la presenza del gruppo sui mercati internazionali e potenziare la produzione di alimenti gluten-free e plant-based, settore in cui l’azienda è tra i leader.

La nuova struttura, un impianto di oltre 5.700 metri quadrati, sarà dedicata alla produzione destinata ai mercati canadese e statunitense, ottimizzando la filiera e rendendo più sostenibile la gestione della supply chain. Con questo passo, Andriani consolida la sua strategia di espansione e punta a diventare un riferimento per l’industria e la grande distribuzione nordamericana.

L’apertura dello stabilimento consentirà inoltre al gruppo di produrre pasta direttamente in Nord America, instaurando un rapporto più diretto con i consumatori. Il percorso di crescita internazionale dell’azienda è stato sostenuto anche dall’ingresso, nel 2022, della holding di investimento NUO, che detiene il 26% del capitale e ha contribuito ad accelerare la visione strategica dell’azienda.

«In Canada abbiamo trovato un contesto favorevole in cui radicare i nostri valori e dare slancio alla nostra visione globale – ha dichiarato Michele Andriani, presidente e CEO del gruppo –. Il nuovo stabilimento ci permette di creare impatto positivo attraverso un’innovazione responsabile, promuovendo salute, sostenibilità e benessere diffuso».

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.