L’Audace Cerignola, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Trapani, vede comunque segnali di ripresa nonostante la serie negativa che dura da quattro giornate. La società ha deciso di confermare Vincenzo Maiuri sulla panchina gialloblù, rinviando ogni valutazione definitiva ai prossimi impegni.

Contro i siciliani si è vista una squadra viva e determinata: molte le occasioni create e una buona reazione alle difficoltà, nonostante gli errori che hanno compromesso il risultato. Proprio questi segnali di crescita hanno spinto il club a non intervenire con decisioni drastiche, evitando scelte sull’onda dell’emotività.

Maiuri resterà quindi al comando almeno fino alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta U23. Prima, però, il Cerignola tornerà in campo mercoledì alle 20.30 allo stadio Monterisi per la gara di Coppa Italia contro il Casarano, un match che potrà dire molto sul momento della squadra e sul futuro della stagione.

Lo riporta cerignolaviva.it.