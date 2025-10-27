Edizione n° 5867

27 Ottobre 2025 - ore  11:26

27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Manfredonia, affidato l'incarico tecnico per la demolizione degli immobili abusivi

MANFREDONIA Manfredonia, affidato l’incarico tecnico per la demolizione degli immobili abusivi

Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente aggiudicato l’incarico professionale per la gestione tecnica delle demolizioni degli immobili abusivi presenti sul territorio comunale

Michele Solatia
27 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia (FG) – 27 ottobre 2025 – Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente aggiudicato l’incarico professionale per la gestione tecnica delle demolizioni degli immobili abusivi presenti sul territorio comunale.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 1996 del 21 ottobre 2025, il dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ing. Lucio Barbaro, ha affidato l’Accordo Quadro per i servizi tecnici all’ingegnere Michele Mastrolilli, di Lucera, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Un accordo quadro per accelerare gli interventi

L’affidamento rientra nella strategia comunale di contrasto all’abusivismo edilizio e si basa sull’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina lo strumento dell’“Accordo Quadro”.
Tale procedura consente all’amministrazione di attivare rapidamente interventi tecnici “a chiamata”, evitando di dover indire singoli appalti per ogni demolizione e riducendo quindi tempi e costi.
L’accordo riguarda l’affidamento dei servizi di supporto al RUP, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, rilievi e accatastamenti, nonché le pratiche presso la conservatoria dei registri immobiliari

Il valore complessivo stimato dell’accordo era fissato in 135.000 euro (oltre IVA e Cassa professionale), ma l’incarico è stato aggiudicato all’ing. Mastrolilli con un ribasso del 43,74%, per un importo pari a 75.951 euro oltre IVA e oneri, per un totale presunto di 96.366,63 euro.
Alla procedura, gestita tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, avevano partecipato due operatori economici invitati dopo manifestazione d’interesse pubblicata lo scorso luglio.

Le spese saranno imputate al capitolo 4578 del bilancio comunale, finanziato dal capitolo di entrata n. 768 relativo al “recupero anticipazioni somme per spese di demolizione derivanti da abusi edilizi accertati”.

1 commenti su "Manfredonia, affidato l’incarico tecnico per la demolizione degli immobili abusivi"

Lascia un commento

