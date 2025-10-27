Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano

MANFREDONIA(FG) – Una serata all’insegna del gusto, della tradizione e dell’eccellenza quella che ha visto protagonista Rosario Didonna al Maiorano Boutique Hotel sabato 25 ottobre. L’evento, che ha combinato degustazioni itineranti e show cooking di alto livello, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermando il forte richiamo delle iniziative gastronomiche di qualità nel territorio.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della Puglia, grazie a un percorso esperienziale curato in collaborazione con ‘U Vulesce, Didonna Generi Alimentari e il Maiorano Boutique Hotel. Gli show cooking hanno catturato l’attenzione del pubblico: dagli spaghetti all’assassina firmati Rosario Didonna, al risotto con gorgonzola DOP Brusati preparato dallo Chef De Iuiis.

Grande entusiasmo anche per le degustazioni di Gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna, Crudo di Parma Specialist Riserva DOP con taglio professionale, latticini freschi con “Nino il Re del Nodino” e per l’anteprima esclusiva dei panettoni artigianali e della pasticceria secca del Maiorano. La serata è stata accompagnata da vini selezionati Calafuria & Terre di Maria e da un coinvolgente Vinyl & DJ Set con DJ Dave e DJ Cammello, che hanno reso l’atmosfera elegante e vivace.

“È stato emozionante vedere così tante persone appassionate di buona cucina e tradizione,” ha commentato Rosario Didonna. “La risposta del pubblico conferma quanto sia importante valorizzare i prodotti locali e creare momenti di condivisione intorno al cibo.”

L’evento al Maiorano ha dimostrato ancora una volta come la combinazione di professionalità, passione e attenzione al dettaglio possa trasformare una serata in un’esperienza memorabile, confermando Manfredonia come punto di riferimento per iniziative gastronomiche di eccellenza.

Per chi desidera rivivere l’esperienza o partecipare alle prossime serate, il Maiorano Boutique Hotel resta un punto di riferimento per eventi gourmet e degustazioni di qualità.

