Edizione n° 5867

BALLON D'ESSAI

SOLUZIONE // Salatto (Confindustria): “La provincia di Foggia è la soluzione, non il problema”
27 Ottobre 2025 - ore  11:26

CALEMBOUR

ANTIBIOTICI // Sos infezioni urinarie: allarme antibiotici fai-da-te in Italia
27 Ottobre 2025 - ore  14:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano

EVENTO Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano

Una serata all’insegna del gusto, della tradizione e dell’eccellenza quella che ha visto protagonista Rosario Didonna

Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano

Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
27 Ottobre 2025
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA(FG) – Una serata all’insegna del gusto, della tradizione e dell’eccellenza quella che ha visto protagonista Rosario Didonna al Maiorano Boutique Hotel sabato 25 ottobre. L’evento, che ha combinato degustazioni itineranti e show cooking di alto livello, ha registrato un’affluenza straordinaria, confermando il forte richiamo delle iniziative gastronomiche di qualità nel territorio.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un vero e proprio viaggio nei sapori autentici della Puglia, grazie a un percorso esperienziale curato in collaborazione con ‘U Vulesce, Didonna Generi Alimentari e il Maiorano Boutique Hotel. Gli show cooking hanno catturato l’attenzione del pubblico: dagli spaghetti all’assassina firmati Rosario Didonna, al risotto con gorgonzola DOP Brusati preparato dallo Chef De Iuiis.

Grande entusiasmo anche per le degustazioni di Gorgonzola DOP Brusati – Selezione Didonna, Crudo di Parma Specialist Riserva DOP con taglio professionale, latticini freschi con “Nino il Re del Nodino” e per l’anteprima esclusiva dei panettoni artigianali e della pasticceria secca del Maiorano. La serata è stata accompagnata da vini selezionati Calafuria & Terre di Maria e da un coinvolgente Vinyl & DJ Set con DJ Dave e DJ Cammello, che hanno reso l’atmosfera elegante e vivace.

“È stato emozionante vedere così tante persone appassionate di buona cucina e tradizione,” ha commentato Rosario Didonna. “La risposta del pubblico conferma quanto sia importante valorizzare i prodotti locali e creare momenti di condivisione intorno al cibo.”

L’evento al Maiorano ha dimostrato ancora una volta come la combinazione di professionalità, passione e attenzione al dettaglio possa trasformare una serata in un’esperienza memorabile, confermando Manfredonia come punto di riferimento per iniziative gastronomiche di eccellenza.

Per chi desidera rivivere l’esperienza o partecipare alle prossime serate, il Maiorano Boutique Hotel resta un punto di riferimento per eventi gourmet e degustazioni di qualità.

FOTOGALLERY

 

1 commenti su "Manfredonia, grandissimo successo per la serata con Rosario Didonna al Maiorano"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.