Nell’era della digitalizzazione sia la sperimentazione che la tradizione del marketing prendono forma in un contesto interattivo, per molti tratti nuovo agli occhi sia degli utenti che delle aziende, basti pensare alle nuove tecnologie di ultima generazione come l’Intelligenza Artificiale, la Realtà Virtuale e il Metaverso.

Una delle tecniche di marketing che unisce passato e futuro è l’A/B testing, un metodo che consente di confrontare due versioni della stessa campagna pubblicitaria ma non solo, per esempio, due grafiche della landing, due mail, due claim per capire quale sia la soluzione migliore. Come dice la stessa parola, la versione A confrontata e testata con la versione B.

Questa tecnica è nata negli anni ‘60 e si adatta perfettamente ai contesti digitali, come prima si adattava alle radio, alle tv e ai giornali cartacei. Un tipo di approccio che consente di ottimizzare in maniera costante le operazioni di marketing, trasformando ogni decisione e azione in esperimento, ma non è il solo.

Contenuti e SEO: la base del marketing

Se oggi abbiamo la SEO lo dobbiamo comunque ai contenuti originali che sono sempre stati rivendicati dal marketing tradizionale. Certo, con il marketing digitale la situazione è differente, ma a parte un primo momento in cui i contenuti erano dipendenti dalle parole chiave, oggi possiamo dire che un motore di ricerca come Google, riconosce immediatamente un contenuto creato e lo penalizza, un po’ come quando in passato si era costretti a ritirare un prodotto, una pubblicità o un tipo di packaging perché copiato.

Inoltre, il contenuto, il tono e lo stile di comunicazione fanno tutti parte della brand identity, che nell’era digitale assume ancora più importanza, proprio perché da un lato si allargano gli orizzonti comunicativi e dall’altro aumentano anche i competitor.

Social Media e Influencer: parlare alle persone e non agli utenti

Insomma, la questione algoritmica è sempre più incentrata verso la comunicazione originale, non solo per quanto riguarda i contenuti scritti e video, ma anche per lo stile comunicativo dei Social Media e degli Influencer: e in fondo, che cosa sono gli Influencer se non i venditori o i testimonial di qualche tempo fa? Ancora una volta, passato e futuro si intrecciano nella sperimentazione e nella tradizione del marketing.

Automazione più email marketing uguale sperimentazione e tradizione

Diventa sempre più importante parlare alle persone e non più soltanto agli algoritmi, in quest’ultima analisi, abbiamo preso in considerazione l’arma più tradizionale del marketing digitale, ossia l’email marketing e le newsletter.

Anche se rappresentano la prima forma di marketing digitale sperimentata da appena 30 anni circa e nonostante la tecnologia si sia evoluta in maniera rapidissima, questa strategia resta ancora al centro dell’attenzione perché è una delle più efficaci. Il motivo? Ce ne sono diversi.

L’email marketing è più professionale dei messaggi invadenti inviati su Whatsapp e sui Social, perché non solo offre una personalizzazione massima della comunicazione, ma diventa anche l’inclusione in una cerchia esclusiva, che si tratti di piccoli o grandi brand.

Se poi a questo, aggiungiamo la possibilità di utilizzare l’automazione, senza rinunciare alla personalizzazione del messaggio, allora si ottiene una grossa percentuale di miglioramento del funnel di conversione e della fidelizzazione. (Nota stampa).