Meteo Puglia: sole e temperature miti per l’ultima settimana di ottobre

L’alta pressione torna a dominare lo scenario meteorologico della Puglia, garantendo un inizio di settimana stabile, soleggiato e con temperature miti, tipiche di un autunno ancora dal sapore quasi estivo.

Secondo le previsioni, lunedì 27 ottobre sarà una giornata nel complesso serena su gran parte della regione. Qualche nube innocua potrà interessare le zone interne della Daunia, del Tavoliere e delle Murge, mentre sul litorale ionico e nel Salento non si escludono brevi piovaschi al mattino, seguiti da ampie schiarite nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, in rotazione verso sud-ovest, con mari generalmente mossi sul Basso Adriatico e nel Canale d’Otranto.

Martedì 28 ottobre l’anticiclone si rafforzerà ulteriormente, portando tempo stabile e cieli limpidi da nord a sud. Il sole sarà protagonista su Daunia, Tavoliere, Murge, litorali adriatici e ionici e Salento, con venti deboli di maestrale e temperature in lieve aumento.

Mercoledì 29 ottobre la situazione rimarrà nel complesso favorevole, con un cielo prevalentemente soleggiato e qualche velatura nel pomeriggio. Nubi sparse interesseranno localmente le aree interne e i settori adriatici, ma senza fenomeni significativi. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti sud-orientali, con mari da poco mossi a mossi e zero termico in rialzo fino ai 3.400 metri, segno di un clima ancora mite per il periodo.

In sintesi, la Puglia potrà godere di tre giornate all’insegna della stabilità atmosferica, ideali per attività all’aperto, turismo e spostamenti. L’autunno, almeno per ora, sembra concedere ancora una pausa di sole prima dell’arrivo dei primi veri scenari invernali.