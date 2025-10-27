La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto sui Monti Lattari una vera e propria “fabbrica della droga”, sequestrando oltre una tonnellata di cannabis e denunciando il responsabile. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti.

Il maxi-sequestro di piante e infiorescenze

A Lettere i finanzieri hanno rinvenuto 142 chili di infiorescenze di cannabis pronte per la vendita, insieme a 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in avanzato stato di crescita, per un peso complessivo superiore ai 1.000 chilogrammi. Il soggetto individuato è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il capannone trasformato in laboratorio

I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno individuato un capannone su due livelli, trasformato in laboratorio per coltivazione e lavorazione di cannabis. La struttura era dotata di essiccatoi, macchinari per la separazione del materiale vegetale e una rete di fili metallici fissata al soffitto per sostenere le lavorazioni. Nella serra adiacente sono state trovate le piante in crescita, sorrette da fili di nylon e alimentate da un rudimentale sistema di irrigazione.

Prodotto già pronto per lo spaccio

Dalle verifiche è emerso che le infiorescenze erano già separate dalla parte legnosa e pronte per il confezionamento, destinate al consumo personale degli acquirenti finali. Il responsabile, un uomo originario di Lettere e affittuario sia del capannone che del terreno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Un nuovo colpo ai traffici di droga nell’area vesuviana, dove le Fiamme Gialle continuano a mantenere alta la vigilanza per arginare le attività illecite legate al narcotraffico.