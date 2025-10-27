Pd Manfredonia: "Rammarico per la decisione relativa alla designazione degli scrutatori"

Il Partito Democratico di Manfredonia ha espresso rammarico per la decisione relativa alla designazione degli scrutatori in vista delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Contrariamente all’appello del partito, la scelta non avverrà tramite sorteggio integrale, ma sarà affidata a liste e partiti rappresentati in Consiglio Comunale.

Secondo il Pd, questa decisione riduce la trasparenza e rischia di minare la fiducia tra cittadini e istituzioni, costruita con fatica negli ultimi anni. Pur riconoscendo la legittimità della procedura secondo le norme vigenti, il partito ritiene la scelta non condivisibile.

Il Pd Manfredonia invita quindi tutti gli iscritti all’albo degli scrutatori a presentare la propria candidatura via email a circolopdmanfredonia@gmail.com. I partecipanti avranno la possibilità di concorrere al ruolo tramite un sorteggio pubblico che si terrà nella sede del partito in Via del Seminario 1, martedì 28 ottobre alle ore 18.00, unica modalità per garantire una selezione equa e trasparente.

