Il Partito Democratico di Manfredonia ha espresso rammarico per la decisione relativa alla designazione degli scrutatori in vista delle Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Contrariamente all’appello del partito, la scelta non avverrà tramite sorteggio integrale, ma sarà affidata a liste e partiti rappresentati in Consiglio Comunale.
Secondo il Pd, questa decisione riduce la trasparenza e rischia di minare la fiducia tra cittadini e istituzioni, costruita con fatica negli ultimi anni. Pur riconoscendo la legittimità della procedura secondo le norme vigenti, il partito ritiene la scelta non condivisibile.
Il Pd Manfredonia invita quindi tutti gli iscritti all’albo degli scrutatori a presentare la propria candidatura via email a circolopdmanfredonia@gmail.com. I partecipanti avranno la possibilità di concorrere al ruolo tramite un sorteggio pubblico che si terrà nella sede del partito in Via del Seminario 1, martedì 28 ottobre alle ore 18.00, unica modalità per garantire una selezione equa e trasparente.
Lo riporta manfredonianews.it.
5 commenti su "Pd Manfredonia: “Rammarico per la decisione relativa alla designazione degli scrutatori”"
Forse è la migliore soluzione, perché con il sorteggio può accadere che, in una sezione, vengano estratti tre simpatizzanti dello stesso partito, e effettuare imbrogli elettorali.
Invece, con le nomime di partito è sufficiente nominare giovani che hanno bisogno di qualche centinaio di euro, e non chi percepisce uno stipendio.
Ma veramente voi del Partito Democratico di Manfredonia siete in grado di fare la morale agli altri??
Si vede che avete la memoria corta.
Forse sarebbe opportuno calare un velo pietoso sul vostro operato negli ultimi 20 anni!!!!!
Il PD se la prenda con gli alleati di maggioranza che hanno voluto la nomina diretta: Progetto Popolare, Molo 21, CON, e la lista di Mangano che manco so come si chiama.
Perchè non pubblicate anche il nostro commento?
Non votate!